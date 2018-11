Bel prah na mariborski občini

Občinsko poslopje so evakuirali

16. november 2018 ob 10:11

Maribor - MMC RTV SLO, Radio Maribor

Uslužbenka mariborske občine je ob pol devetih odprla pošiljko, iz katere se je usul bel prah, je poročal Radio Maribor.

Po navedbah mariborskih policistov so občinsko poslopje že evakuirali, tisti, ki so bili s pošiljko v stiku, pa so v karanteni. Naslovnik pisma in ali je bila snov nevarna, še ni znano.

Primer so prevzeli specialna enota policije in pristojne službe, ki bodo rezultate preiskave predvidoma sporočile do večera. Nevarnosti za javno zdravje sicer naj ne bi bilo.

G. C.