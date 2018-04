Blizu slovensko-italijanske meje zasegli orožje

Državljan BiH-a je orožje tovoril v Barcelono

24. april 2018 ob 19:12,

zadnji poseg: 24. april 2018 ob 19:35

Gorica - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Goriški karabinjerji so javnost seznanili z zasegom večje količine orožja, ki so ga konec preteklega tedna našli v avtomobilu peugeot 206 s švicarskimi registrskimi tablicami kmalu po vstopu v Italijo iz Slovenije.

Pri nekdanjem mejnem prehodu blizu Štandreža so ustavili 52-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Karabinjerji so postali pozorni na zmedene odgovore bosanskega voznika o njegovi poti in najetem avtomobilu in nato pri pregledu našli pravi vojaški arzenal.

V vozilu so bili na različnih mestih skriti dve avtomatski pištoli škorpijon, šest avtomatskih pušk kalašnikov, narejenih v nekdanji Jugoslaviji, in še nekaj pušk s pripadajočim strelivom ter dušilci zvoka domače izdelave.

Karabinjerji so avtomobil in orožje zasegli, voznika pa priprli. Dozdajšnji preiskovalni koraki kažejo na organizirano mednarodno trgovino z orožjem s končno postajo v Barceloni.

Pot označena na računu

Kot na spletni strani piše tržaški dnevnik Il Piccolo, so moškemu ob preiskavi zasegli tudi dva prenosna telefona in račun iz nekega lokala v Ljubljani, na zadnji strani katerega je bila označena pot in najverjetnejši končni cilj pošiljke v Barceloni.

O zasegu orožja, ki je prišlo iz Slovenije, je v Ljubljani za zaprtimi vrati razpravljala komisija državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Kot je sporočil predsednik komisije Branko Grims (SDS), so poslanci primer obravnavali skupaj s pristojnimi slovenskimi predstavniki. Grims je še ocenil, da bi nas moral skrbeti transport orožja prek Slovenije in cilj orožja, so po seji sporočili iz poslanske skupine SDS-a.

VIDEO Goriški karabinjerji pri vstopu v Italijo zasegli kopico orožja

J. R., Mirjam Muženič, RTV Slovenija