Brez čelade, v napačno smer in prehitro. Mopedist umrl zaradi poškodb.

Umrl je v torek

12. oktober 2017 ob 17:52

Škofja Loka - MMC RTV SLO, STA

Moški, ki so ga v nedeljo zvečer hudo poškodovanega našli na Kidričevi cesti v Škofji Loki, je umrl. Po ugotovitvah policistov je vozil prehitro in padel.

Moški je po ugotovitvah Policijske uprave Kranj v nedeljo zvečer vozil moped v napačno smer in brez zaščitne čelade. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil nadzor nad mopedom in padel. Hudo poškodovanega so našli pod mopedom in ga odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer je v torek umrl zaradi poškodb.

Policisti pri ogledu kraja nesreče niso ugotovili sumljivih okoliščin.

Gre za letošnjo sedmo smrtno žrtev na gorenjskih cestah, kjer jih je bilo v enakem času lani šest. To je bila že peta letošnja prometna nesreča s smrtnim izidom zaradi prevelike hitrosti.

Številne kršitve omejitve hitrosti

Gorenjski policisti so v torek znova merili hitrost vožnje po gorenjski avtocesti, in sicer na dveh več kilometrov oddaljenih točkah. Pri tem so ugotovili več kot 40 prekoračitev omejitve hitrosti. Posebej sta s svojim ravnanjem izstopa dva voznika, ki ju je policija ustavila in jima v prekrškovnem postopku izrekla globo, ki za najvišjo hitrost znaša 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

V enem postopku so obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je pri omejitvi 110 kilometrov na uro vozil kar 208 kilometrov na uro. V drugem postopku so obravnavali voznika, ki je najvišjo dovoljeno hitrost prekoračil na obeh merilnikih hitrosti. Tako je pri omejitvi 130 kilometrov na uro vozil s hitrostjo 167 kilometrov na uro, pri omejitvi 110 kilometrov na uro pa celo s hitrostjo 195 kilometrov na uro.

Al. Ma.