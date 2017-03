Casiraghi od države zahteva 150.000 evrov, 9.000 pa bi bilo povsem v redu

Sodišče je zadevo že vrnilo na prvo stopnjo

14. marec 2017 ob 15:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Stephen Casiraghi, ki je pred dnevi le prišel na prostost, zdaj v vlogi tožnika od države zahteva 150.000 evrov, ker naj bi ga leta 2011 v mariborskem zaporu poškodoval policist.

Pravdna zadeva na mariborskem okrožnem sodišču se je začela že pred časom, po več kot letu dni pa je pred sodnika Janeza Žirovnika znova stopil pravosodni policist, ki je že na prvem zaslišanju povedal, da je sam zaradi napada z britvico uporabil najmilejšo obliko prijema in pri tem Casiraghiju zadal en sam udarec v trebuh. Ker mu je britvica padla iz rok, to ni bilo več potrebno, sta ga pa nato s sodelavcem kljub upiranju obvladala s fizično prisilo.

Policist je tokrat na sodišče prišel na zahtevo Casiraghija, ki ga je želel neposredno zaslišati, a sta na koncu ostala vsak pri svojem. Casiraghi je trdil, da je paznik uporabil pretirano silo, in namigoval, da mu to menda ni tuje tudi v siceršnji delovni praksi. Trdil je, da so mu podtaknili špičasto palico ter da je zdravnica ugotovila več poškodb. Prav tako zaradi domnevnega napada na paznika, kot mu ta očita, zoper njega ni nobenega kazenskega postopka.

Čeprav je Casiraghi zahteval imenovanje izvedenca, ki bi preveril njegove poškodbe ter ocenil višino povzročene škode, sodnik Žirovnik temu ni pritrdil, kakor še nekaterim drugim dokaznim predlogom. Pravobranilka Nives Jeras Kamenski pričakuje, da bo zahtevek zavrnjen.

Casiraghi je medijem v izjavi dejal, da je tokratni postopek ponovljen, saj ga je višje sodišče že vrnilo na prvo stopnjo. Po njegovih besedah se ga je paznik lotil, ker je skozi okno hranil golobe. Ker ga ni upošteval in mu je odvrnil, da kaj pa mu more, je prejel udarec. Čeprav toži državo za 150.000 evrov, bi se zadovoljil tudi z devetimi tisočaki.

Večkratni nasilnež, ki je bil leta za zapahi

Casiraghi je na Dobu zaradi različnih kaznivih dejanj, od ugrabitve, spolnega izživljanja in napada na fotoreporterja do poskusa ropa in poskusa napada na paznika, prestajal enotno kazen 22 let in 11 mesecev zapora, ki bi se mu iztekla avgusta 2019.

Vrhovno sodišče je pred kratkim odredilo prekinitev izvršitve izpodbijane pravnomočne sodbe, iz česar gre sklepati, da bo ugodilo zahtevi odvetnika Tomaža Toldija za varstvo zakonitosti. Sodniki so presojali očitke obrambe, da naj bi sodišče prve stopnje v tej zadevi nezakonito združevalo kazni in pri tem upoštevalo novejšo različico kazenskega zakonika, ne pa tiste, ki je veljala v času njegovega zadnjega kaznivega dejanja.

A. Č.