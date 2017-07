Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Voznik je čelno trčil v tovornjak in zaradi poškodb umrl. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Čelno trčenje usodno za voznika

Ni upošteval prometne signalizacije

25. julij 2017 ob 10:14

Ajdovščina - MMC RTV SLO

V ponedeljek ob 22.35 se je na hitri cesti H-4 zunaj naselja Vrtovin zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena štiri vozila, 40-letni voznik osebnega avtomobila pa je umrl.

Prometni policisti so ugotovili, da je 40-letni voznik osebnega avtomobila vozil po hitri cesti H-4 iz smeri naselja Selo proti Ajdovščini, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Na tem odseku hitre ceste je promet zaradi vzdrževalnih del oz. delovne zapore preusmerjen na drugo polovico hitre ceste in je urejen dvosmerno.



Omenjeni voznik ni vozil po desnem pasu, kot je to določal prometni režim, ampak je na ravnem delu ceste zapeljal levo med postavljeno opremo za vodenje in usmerjanje prometa neposredno pred tovorno vozilo, s katerim se je v tistem trenutku iz nasprotne smeri pripeljal 54–letni voznik in vanj čelno trčil.

Po trčenju je tovorno vozilo zaneslo levo čez nasprotno smerno vozišče, kjer je s prednjim levim delom trčilo še v betonsko začasno varnostno ograjo, osebno vozilo 40-letnega voznika pa je rotiralo ob levem boku tovornega vozila in nato trčilo še v drugo osebno vozilo, ki ga je vozila 37–letna voznica.

Za voznico je pripeljal 40–letni voznik tovornega vozila, ki je zapeljal skrajno desno in se tako izognil trčenju z osebnim avtomobilom 40-letnega voznika. Pri tem pa je s tovornim vozilom trčil v zadnji del osebnega avtomobila 37-letne voznice. Vozilo 40-letnega povzročitelja se je po prometni nesreči ustavilo na desnem prometnem pasu, on pa je ostal ukleščen v vozilu. Poškodbe so bile za voznika prehude in je umrl na kraju nesreče.

Za posledicami prometnih nesreč je na cestah na območju PU-ja Nova Gorica v letu 2017 umrlo sedem ljudi.

A. Č.