Draško Veselinovič v zadevi Dimic : Nisem kriv

Ponovljeno sojenje

15. september 2017 ob 10:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji predsednik uprave NLB Draško Veselinovič na predobravnavnem naroku ponovljenega sojenja ni priznal krivde za očitano kaznivo dejanje zlorabe položaja glede financiranja nakupa hiše Simone Dimic.

"Ob tem, kar se dogaja, ko imamo veliko hipotekarnih kreditov, ki se ne vračajo, je težko razumeti, kaj je narobe s posojilom, ki se ob popolnih pogojih popolnoma redno vrača," je v izjavi medijem dejal obtoženi Draško Veselinovič. Tudi člana uprave NLB-ja Miran Vičič in Matej Narat pred 14 dnevi nista priznala očitane krivde za zlorabo položaja.

Ljubljansko okrožno sodišče je lani tri nekdanje vodilne v NLB-ju oprostilo očitanih kaznivih dejanj zlorabe položaja v primeru financiranja nakupa hiše Simone Dimic, ki je s partnerjem leta 2009 za pol milijona evrov kupila hišo, za njen nakup in obnovo pa sta Dimičeva in njen oče Viktor Dimic pri NLB-ju najela kredit, vsak po 335.000 evrov.

Tožilec Luka Moljk je bil prepričan, da so nekdanji vodilni v NLB-ju sodelovali pri zlorabi položaja, ko so odobrili kredit, da bi Dimičevi in njenemu očetu pridobili za 335.000 evrov premoženjske koristi v obliki nižjih obresti, vendar pa s temi argumenti ni prepričal sodnice Barbare Črešnar Debeljak.

Sodnica je sklenila, da tožilec ni dokazal očitka, da so obtoženci ravnali z direktnim namenom, torej, da so se zavedali, da zlorabljajo svoj položaj, kar pa je potrebno pri kaznivem dejanju zlorabe položaja. Po mnenju sodnice je v zadevi bistveno, da so obtoženi pri podpisu kreditne pogodbe delovali v skladu s svojimi pooblastili.

Tožilec se je na sodbo pritožil, višji sodniki pa so mu pritrdili. Po mnenju višjih sodnikov je namreč sodišče prve stopnje v dokaznem postopku opustilo natančno primerjavo tako vsebinskih parametrov dveh kreditov Dimičevim kot postopkovnih vidikov odobravanja kreditov z reprezentativno primerljivimi kreditnimi posli, ki so jih prav tako v tistem času odobrili obdolženi kot člani uprave.

Al. Ma.