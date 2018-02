Foto: Prevrnjena cisterna z utekočinjenim kisikom za ljudi ni bila nevarna

Glavna cesta skozi Medvode spet odprta

2. februar 2018 ob 07:16,

zadnji poseg: 2. februar 2018 ob 20:00

Medvode - MMC RTV SLO, STA

V Medvodah se je v noči na petek na bok prevrnilo tovorno vozilo, ki je prevažalo 21 ton tekočega kisika, čemur je sledila evakuacija okolice, cesta pa je bila zaprta kar 15 ur.



Policisti so pri ugotavljanju okoliščin prometne nesreče, ki se je zgodila v noči na petek v Medvodah, ugotovili, da je voznik cisterne zapeljal preblizu roba vozišča, pri tem pa je vozilo zdrsnilo po klančini in se prevrnilo na desni bok. Voznik, državljan Srbije, se je pri tem lažje poškodoval, zato so ga prepeljali v ljubljanski klinični center.

Kisik je nestrupen in okolju prijazen V Medvodah so po nesreči tovornega vozila, ki je peljalo utekočinjen kisik, zaradi prečrpavanja tekočine iz vozila preventivno evakuirali prebivalce iz stavb, ki so najbližje kraju nesreče, in jih povabili v Športno dvorano Medvode. Civilna zaščita pa je po 12. uri evakuacijo preklicala. Tudi promet na glavni cesti skozi Medvode je bil okoli 14. ure sproščen, so še sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Evakuacija ljudi je bila, kot pravijo, preventivne narave, saj gre za standardne postopke v takih primerih. Ob dvigovanju tovornega vozila bi lahko ob stiku z vnetljivimi snovmi namreč nastala manjša eksplozija. Ljudje, ki so jih evakuirali v Športno dvorano Medvode ali pa so odšli k sorodnikom, so to mirno sprejeli.

Tovornjak se je ponoči, nekaj pred 23.30 prevrnil na bok v obcestni del. V prevrnjeni cisterni je bilo 21 ton tekočega kisika, nekaj so ga takoj prečrpali, večji del pa po tistem, ko so tovornjak dvignili in postavili na kolesa. Kisik je nestrupen in okolju prijazen, so sporočili iz podjetja Messer Slovenija, ki je naročnik utekočinjenega kisika iz sestrske družbe v Srbiji. Tovor je sicer prevažal njihov pogodbenik, v sporočilu za javnost pa so poudarili, da so takoj sprejeli vse ukrepe za varnost.