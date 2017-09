Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Iztirjenje tovornega vlaka Foto: Barbara Renčof Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Pri Verdu se je iztiril tovorni vlak, škode za več sto tisočakov

Organiziran je nadomestni avtobusni prevoz

18. september 2017 ob 08:05,

zadnji poseg: 18. september 2017 ob 10:01

Verd - MMC RTV SLO, STA

Na železniški progi Postojna-Ljubljana v bližini postaje Verd se je sinoči iztiril vagon tovornega vlaka, poškodovanih ni. Se je pa razsul tovor, a ta po zagotovilih pristojnih ni nevaren.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je okoli osme ure zvečer na železniški progi Postojna-Ljubljana med Verdom in Borovnico iztiril vagon tovorne kompozicije. Iztirjeni vagon je poškodoval precej železniške infrastrukture, tovor pa se je razsul in delno padel v večjo globel.

Po podatkih policije se je iztiril zadnji vagon tovornega vlaka, ki je vozil proti Ljubljani. Po prvih ugotovitvah ogleda kraja je znano, da je iztiril zadnji vagon in pri tem trčil v ob železniško infrastrukturo. Nastalo je za nekaj sto tisoč evrov materialne škode, v nesreči pa po podatkih policije ni nihče poškodovan. Na vlaku je bil razsuti tovor (fosfati v prahu za izdelavo detergentov), ki po do zdaj zbranih podatkih pristojnih služb ne predstavlja nevarnosti za okolje ali zdravje ljudi.

Posredovali so prostovoljni gasilci s Stare Vrhnike, Vrhnike, Verda in Borovnice ter ljubljanski poklicni gasilci. Na kraju so izvedli varnostni protokol, pregledali razsuti tovor, odvzeli vzorec in ugotovili, da je pH nevtralen.

Do odstranitve poškodovanega vagona in vzpostavitve normalnega delovanja je železniški promet začasno ustavljen v obe smeri. S Slovenskih železnic so sporočili, da so na delu preiskovalci in vzdrževalne ekipe, zato je proga za zdaj zaprta. V potniškem prometu so organizirani nadomestni avtobusni prevozi, so še zagotovili.

T. K. B.