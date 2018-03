Poudarki V Kuzmi zagorelo gospodarsko poslopje Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Gorečo delavnico so gasilci gasili več ur. Foto: Simon Lešnik Dodaj v

Foto: Zagorela delavnica, škode za več sto tisočakov

S požarom se je borilo več kot 90 gasilcev

2. marec 2018 ob 15:25,

zadnji poseg: 2. marec 2018 ob 18:44

Prvenci - MMC RTV SLO

Gasilci so se več ur borili z obsežnim požarom, ki je izbruhnil v delavnici v Prvencih v občini Markovci. Po prvi oceni je škode za več sto tisoč evrov.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so bili okoli 11.40 obveščeni o požaru delavnice v Prvencih (občina Markovci). V intervenciji je sodelovalo več kot 90 gasilcev, in sicer iz vseh osmih društev v občini Markovci, pa tudi iz gasilskih društev Zagojiči in Moškanjci ter člani enote iz Ptuja, je pojasnil predstavnik gasilcev in dodal, da je požar zdaj pogašen.

Ob izbruhu požara sta bila v objektu dva zaposlena, ki po prvih informacijah nista poškodovana, so še pojasnili policisti in dodali, da je po prvih nestrokovnih ocenah škode za več sto tisoč evrov.

Vzrok požara za zdaj še ni znan. "Ko bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji, bodo policisti opravili ogled kraja in začeli ugotavljati vzroke požara," so še pojasnili na policiji.

V Kuzmi zagorelo gospodarsko poslopje

Popoldne, okoli 15.30, je sicer izbruhnil še en požar, in sicer na gospodarskem poslopju v Gornjih Slavečih v občini Kuzma. Po prvih zbranih podatkih je zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja v velikosti približno 200 kvadratnih metrov. Gasilci so požar pogasili in iz zgornje etaže odstranjujejo bale sena, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota.

