Furs Fakulteti za management rubi pol milijona

Kazen iz obsodbe Nade Trunk Širca in Edmonda Žižmonda

2. junij 2017 ob 15:40

Koper - MMC RTV SLO

Račun koprske Fakultete za management (FM) je že dober teden dni blokiran. Nanj se je usedla Finančna uprava RS (Furs), ker fakulteta ni prostovoljno plačala dobrega pol milijona evrov, kolikor znaša pridobljena korist zaradi nezakonitega vpisa študentov.

Zgodba sega v obdobje med letoma 2005 in 2008, ko so na FM na stotine diplom podelili precej po domače. Študentom, ki sploh niso bili vpisani v zadnji letnik fakultete, sta takratna dekan in direktorica fakultete Edmond Žižmond in Nada Trunk Širca omogočila vpis v absolventski staž. Z vpisninami, šolninami in plačljivimi izpiti, s katerimi so študentje po hitri poti prišli do diplom, je tako fakulteta zaslužila več kot pol milijona evrov.

Sodišče je pravnomočno razsodilo, da sta kriva, in ju obsodilo na pogojne zaporne kazni, fakulteti oz. univerzi pa naložilo vrnitev pol milijona protipravno pridobljene koristi.

Pol milijona evrov težka izvršba

"Drži, od prejšnjega torka je na našem računu izvršba v višini pol milijona evrov, vendar zaenkrat ni bila izterjana, saj je račun bolj ali manj prazen," je naše informacije o izvršbi potrdil dekan Fakultete za management Matjaž Novak. Denar za študijsko dejavnost in plače zaposlenih ni ogrožen, saj "denar za to prihaja na račun univerze".

Država nima srečne roke pri izterjavi zneska. Že lani je račun poslala Fakulteti za management, a je ta plačilu oporekala. Po besedah Novaka je Furs nato račun izstavil Univerzi na Primorskem, vendar se je ta pritožila in uspela, postopek je spet stekel zoper fakulteto, kar je pripeljalo do izvršbe.

Fakulteta se bo "spet" pritožila

A se zgodba tu, kot kaže, ne bo končala. Novak napoveduje, da se bo fakulteta spet pritožila, kar sicer izvršbe ne zadrži, lahko pa znova zaplete postopek vračila nezakonito pridobljenega denarja.

Pri tem ni nezanimivo, da se na univerzi niso nikoli opredelili do vprašanja, ali bodo pol milijona evrov terjali od storilcev kaznivih dejanj, Žižmonda in Trunk Širčeve. Odgovarjali so le načelno, da morajo sodbo preučiti, nato pa bodo zavzeli stališče. Ko gre za dokazano krivdo v kazenskih postopkih, odgovornosti namreč po mnenju več pravnikov ne more nositi delodajalec, univerza torej, še zlasti ne, ko gre za javna sredstva.

Zanimivo bo tudi videti, ali bodo, če univerza ne bo zahtevala denarja ob obtoženih, organi pregona sprožili postopke proti vodstvu univerze.

Eugenija Carl, TV Slovenija