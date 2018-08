Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: Pixabay Dodaj v

Gasilci iz izolskega stanovanja rešili psa, stanovanje povsem uničeno

Vzrok požara še ni znan

19. avgust 2018 ob 14:47

Izola - MMC RTV SLO, STA

V soboto okoli 18.30 je zagorelo v pritličnem stanovanju večstanovanjskega objekta v Ulici IX. korpusa v Izoli. Ogenj je kljub intervenciji gasilcev stanovanje popolnoma uničil.

Gasilci Gasilske brigade Koper in prostovoljnih gasilskih društev iz Izole in Kort so sicer iz stanovanja rešili psa in požar pogasili. Poleg tega so preventivno evakuirali vse stanovalce iz objekta in pregledali ter prezračili prostore. Tri ljudi so zaradi vdihavanja dima odpeljali v izolsko bolnišnico, ostali stanovalci pa so se lahko vrnili v svoje domove.

Al. Ma.