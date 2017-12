Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 21 glasov Ocenite to novico! Bitcoin je ravno danes prebil novo magično mejo, 15.000 dolarjev. Foto: Pixabay VIDEO Hekerji napadli slovensko... Sorodne novice Hekerji napadli NiceHash in izpraznili račune uporabnikov Dodaj v

Hekerski vdor v NiceHash: policija preiskuje napad na informacijski sistem in tatvino

Ukradli več kot 4.000 bitcoinov

7. december 2017 ob 07:53,

zadnji poseg: 7. december 2017 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Slovenska kriptoborza in družba za rudarjenje kriptovalut NiceHash je potrdila, da so neznanci vdrli v njihovo e-denarnico in ukradli okoli 4.700 bitcoinov, kar nanese okoli 60 milijonov evrov.

Vodja marketinga pri NiceHashu Andrej P. Škraba je za Reuters potrdil informacijo o vdoru in pojasnil, da je bil izveden "izjemno profesionalno z dodelano metodo socialnega inženiringa". Ob tem je zatrdil, da družba pri iskanju krivcev sodeluje s preiskovalci, več pa ni želel povedati.

Na policiji so za MMC potrdili, da preiskujejo dogodek: "Policija je včeraj prejela prijavo in obravnava kaznivo dejanje napada na informacijski sistem. Gre za obravnavo suma tatvine, pri kateri se obravnava sum povzročitve večje materialne škode oz. pridobitve protipravne premoženjske koristi."

Pojasnili so še, da se s primerom ukvarjajo za to usposobljeni kriminalisti oddelkov za računalniško preiskovanje, in poudarili, da "zaradi obsega in zahtevnosti same preiskave te nove oblike kriminalitete" več podatkov ta trenutek ne morejo posredovati, saj intenzivno preverjanje še poteka.

NiceHash potrdil vdor in ustavil delovanje spletne strani

NiceHash je, kot smo že poročali, v četrtek ustavil delovanje svoje spletne strani za najmanj 24 ur, na vstopni strani so objavili obvestilo o vdoru, svoje stranke pa obvestili, da se je zgodil napad na njihovo kriptodenarnico, koliko bitkovancev je izginilo, pa še preverjajo. Uporabnikom so pri NiceHashu ob tem svetovali, naj iz previdnosti zamenjajo vsa svoja gesla, ob tem pa jim obljubili, da jih bodo o napredku preiskave (tako uradne kot tiste, ki jo opravljajo sami) ves čas obveščali.

"Razumemo, da boste imeli veliko vprašanj, a vas med preiskavo in reševanjem problematike prosimo za potrpljenje," so med drugim zapisali in dodali, da se trudijo, da bi težave odpravili v nekaj dneh.

NiceHash, ki ima sedež v Sloveniji, se po poročanju Reutersa ukvarja z borzo storitev, povezanih z bitcoini - uporabnike, ki prek borze dajejo na voljo procesno moč svojega računalnika za kriptorudarjenje, povezujejo s podjetji, ki se ukvarjajo s tem, v zameno pa uporabnikom v njihove e-denarnice kapljajo bitcoini.

