Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Predkazenski postopek, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo, sicer na policiji vodijo zoper tri fizične osebe, odvzemi prostosti in pridržanja pa niso predvideni. (Fotografija je simbolična) Foto: BoBo

Hišne preiskave na Obali in v Ljubljani, neuradno naj bi preiskovali tudi Splošno plovbo

Na policiji za zdaj z informacijami skopi

4. julij 2018 ob 14:36

Koper - MMC RTV SLO, STA

Kriminalisti opravljajo sedem hišnih preiskav na območju Kopra in Ljubljane, med drugim naj bi preiskovali tudi prostore Splošne plovbe v Portorožu in ministrstva za finance.

Po poročanju Televizije Slovenija zaposlenim v Splošni plovbi niso dovolili vstopa v zgradbo, na policiji pa so za zdaj z informacijami zelo skopi. Potrdili so le, da kriminalisti preiskujejo sum storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Po pojasnilih Generalne policijske uprave preiskujejo več stanovanjskih prostorov in osebnih avtomobilov ter poslovne prostore ene gospodarske družbe in prostorov državnega organa.

V Splošni plovbi za zdaj informacij ne dajejo, na ministrstvu za finance pa so potrdili, da kriminalistična preiskava pri njih poteka. "S kriminalisti sodelujemo in jim zagotavljamo vso potrebno dokumentacijo, podrobnosti pa zaradi interesa preiskave ne moremo komentirati," so navedli.

Po podatkih Siola naj bi kriminalisti preiskovali sume kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali pravic in napeljevanja k temu kaznivemu dejanju. Omenjeni sumi so po pojasnilih policije povezani s pripravo in potrditvijo zakona, ki bi tuji gospodarski družbi, ki jo obvladuje podjetje z območja Policijske uprave Koper, omogočil izognitev plačilu davčne obveznosti, družba pa bi s tem pridobila protipravno premoženjsko korist v vrednosti več milijonov evrov.

Ovadbo naj vložil odbor DZ-ja za finance in monetarno politiko

Siol še poroča, da naj bi ovadbo na začetku letošnjega leta vložil odbor DZ-ja za finance in monetarno politiko, ki je obravnaval predlog spremembe zakona o davku na tonažo, s katero je vlada želela podaljšati ugodnejšo davčno obravnavo oz. shemo državne pomoči na področju mednarodnega pomorskega prometa in ohraniti pogoje reinvestiranja ladjarjev.

Obstoječi zakon med drugim določa, da se dohodki od prodaje ladij, ki so vključeni v sistem davka na tonažo, v petih letih od prodaje porabijo za nakup ene ali več ladij oz. ladjarske družbe ali deleža ladjarske družbe. V nasprotnem primeru jih mora po poteku tega obdobja vključiti v obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

Predlagana novela zakona pa je predvidela rešitev, ki bi natančno določila izračun dohodkov od prodaje ladij, ki se vključijo v obračun davka od dohodkov pravnih oseb, če pogoj reinvestiranja ni izpolnjen.

Zakonske novele DZ ni sprejel

Siol je spomnil, da je Splošna plovba leta 2012 prodala ladje v protivrednosti 6,4 milijona evrov, a kupnine ni vložila v nakupe novih ladij. V družbi so zato, tudi ob grožnji siceršnjega odhoda iz Slovenije, želeli, da bi jih država za nazaj opravičila plačila 6,4 milijona evrov davka.

Predlagane zakonske novele DZ nato ni sprejel, zato je tudi po pojasnilih policije kaznivo dejanje ostalo pri poskusu.

Sa. J.