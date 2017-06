Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so iskali dokaze za sum osemmilijonskega oškodovanja družbe. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hišne preiskave zaradi suma osemmilijonskega oškodovanja

Kriminalisti opravili 27 hišnih preiskav

23. junij 2017 ob 10:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v četrtkovih preiskavah, ki so bile po informacijah medijev povezane z lastniškim prevzemom Perutnine Ptuj, iskali dokaze za sum osemmilijonskega oškodovanja družbe.

Preiskovalci so v četrtek preiskave izvajali na območjih policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Koper, Murska Sobota in Nova Gorica. Iskali so poslovne listine, elektronsko korespondenco in druge predmete zaradi utemeljitve suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic. Sumijo namreč, da so osumljeni z zlorabo položaja oškodovali podjetje iz Maribora, s kaznivim dejanjem zlorabe pa celjsko družbo.

"Preiskovalci sumijo, da so odgovorne osebe posameznih gospodarskih družb od leta 2007 do 2014 izvedle več škodljivih poslov na škodo družb, ki so jih vodile," so navedli.

Pridržali niso nikogar

Predkazenski postopek poteka zoper 16 osumljenih, četrtkova preiskovalna dejanja, v katerih je sodelovalo 108 kriminalistov in policistov, pa so opravili pri 14 fizičnih in osem pravnih osebah na 27 lokacijah. Nikoga niso pridržali, saj za to ni bilo razlogov.

Po poročanju medijev so kriminalisti preiskovali Perutnino Ptuj in nekdanji sedež Probanke, zdaj pripojene DUTB-ju, preiskave pa pa naj bi opravili tudi pri več ljudeh, tudi pri nekdanjem prvem možu Perutnine Romanu Glaserju.

Preiskovali več hčerinskih družb Perutnine Ptuj

Kriminalisti naj bi po pisanju Dnevnika preiskovali tudi več hčerinskih družb Perutnine Ptuj, tako v Sloveniji kot v tujini. S preiskavo naj bi bil povezan tudi nekdanji prvi mož Pivovarne Laško Boško Šrot, ki prestaja zaporno kazen v zadevi Istrabenz in naj bi skupaj z Glaserjem sodeloval pri dogovarjanju o poskusu prevzema Perutnine Ptuj.

Kriminaliste čaka pregled in analiza zaseženega gradiva, kot so sporočili s policije pa bodo opravili tudi dodatna zaslišanja.

Sa. J.