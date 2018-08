Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 16 glasov Ocenite to novico! Plesali so brezplačno. Foto: Turizem Dolina Soče/Tatjana Wojčicki Dodaj v

Ker so pozabili dokumente, 14.000 evrov kazni za mlade kubanske plesalce

Dokumente dobili v eni uri, a ni pomagalo

19. avgust 2018 ob 12:08

Bovec - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

28 kubanskim plesalcem, ki so v petek zvečer nastopili na bovškem trgu, bo Slovenija ostala v slabem spominu. Zaradi pozabljenih dokumentov so jim policisti naložili skupno 14.000 evrov kazni.

Po kosilu so enega od njih namreč ustavili policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica in od njih zahtevali osebne dokumente. Kot je takrat ugotovil vodja skupine, so torbo z vsemi dokumenti pozabili v italijanskem Čentu, kjer so bili nastanjeni.

Čeprav so jih organizatorji 49. festivala dei Cuori, festivala src, pripeljali v eni uri, je pet policistov za več ur zadržalo in stražilo mlade plesalce in jim naložilo 500 evrov kazni na osebo, skupaj torej 14.000 evrov oz. polovično vsoto za hitro plačilo.

Policisti so jim dokumente zasegli in jih bodo vrnili šele, ko bodo plačali kazen, težava pa je, ker imajo nastopajoči že sredi tedna povratni let na Kubo.

Župan občine Bovec Valter Mlekuž, ki je neljub dogodek neuspešno skušal rešiti že v petek, upa, da bo prevladal razum in da bodo kazen spremenili v opomin.

Kljub grenkemu priokusu so plesalci, ki na festivalu z Bovcem pobratene občine Čenta nastopajo brezplačno, z enourno zamudo zvečer nastopili in navdušili do zadnjega kotička napolnjen bovški trg. Jutri ob 20.30 bodo v sklopu bovških poletnih večerov tam nastopile še folklorne skupine iz Kolumbije, Bocvane in Uzbekistana.

Mariša Bizjak, Radio Slovenija