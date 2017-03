Hišne preiskave zaradi prevzema Etre, kriminalisti tudi na Kolektorju

17 osumljenih, 6 milijonov evrov protipravne koristi

16. marec 2017 ob 11:33,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 12:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po Sloveniji poteka 33 hišnih preiskav, v katerih preiskovalci NPU-ja raziskujejo sum gospodarske kriminalitete, povezane s prevzemom družbe Etra 33 iz Ljubljane. Osumljenih je 17 oseb, pridržanih za zdaj ni.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) na podlagi odredb sodišča opravljajo hišne preiskave na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Kranj in Nova Gorica. Hišne preiskave se opravljajo v poslovnih prostorih in tudi na naslovih prebivališč fizičnih oseb.

"Danes zjutraj so sedež koncerna Kolektor v Idriji in Kolektor Etro v Ljubljani obiskali preiskovalci NPU-ja," so sporočili iz Kolektorja. Predmet preiskave je po njihovih navedbah Kolektor Etra oz. procesi lastninjenja družbe Etre 33, ko je bila njena lastnica še družba Sarini. "Kolektor, ki je družbo Etra 33 kupil leta 2010, in zaposleni v koncernu Kolektor niso preiskovanci v tej preiskavi," so še dodali.

Z generalne policijske uprave so sporočili, da obravnavajo sume kaznivih dejanj, ki so povezana z različnimi gospodarskimi posli v zvezi s prevzemom gospodarske družbe iz Ljubljane, med njimi gre za posle z vrednostnimi papirji ter zaračunanimi in plačanimi fiktivnimi storitvami.

Perutnina Ptuj: Nismo osumljenec

Z družbe Perutnina Ptuj so sporočili, da kriminalistična preiskava poteka tudi na njihovem sedežu. Povezana je s pridobivanje poslovne dokumentacije zaradi suma storitve kaznivih dejanj tretjih oseb, pri čemer Perutnina Ptuj v postopku ni osumljenec. Nihče ni pridržan in tudi pri nobenem od članov uprave družbe ne potekajo hišne preiskave, so poudarili.

Sume kaznivih dejanj zaznali maja lani

Preiskovalci so sume teh kaznivih dejanj zaznali v okviru kriminalistične preiskave kaznivih dejanj, za katera so opravljali hišne preiskave maja 2016. Že takrat so namreč kriminalisti iskali dokaze za utemeljitev suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja pri Kolektorjevem prevzemu Etre 33. Takrat so v Kolektorju zatrdili, da je nakup Etre 33 potekal transparentno, pri tem pa da ni prišlo do oškodovanja družbe Kolektor Group.

Spomnimo, da je leta 2010 delnice Etre 33 pokupila vrsta podjetij – poleg Kolektorja in FMR še Energotrans, Torion in Transing. Zadnjemu je denar za posel posodil Kolektor, Transing pa je nato z delom posojila nakupil nekaj delnic Etre, preostanek denarja pa je posodil naprej Torionu in Energotransu, ki sta pokupila še preostanek deleža. Te družbe so po poročanju medijev služile zgolj kot "parkirišča" za pravega lastnika, Kolektor.

Šest milijonov evrov protipravne koristi

Preiskave potekajo v okviru predkazenskega postopka, ki poteka zoper 17 osumljenih fizičnih oseb v povezavi z več kaznivimi dejanji zlorabe položaja ali pravic oz. zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za katera je predpisana zaporna kazen do osem let.

Z obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo pridobljene za šest milijonov evrov protipravne premoženjske koristi. V okviru današnjih hišnih preiskav ni bila pridržana nobena oseba. Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo, v preiskovalnih dejanjih pa sodeluje skupno 140 kriminalistov.

G. K., Al. Ma.