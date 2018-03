Kriminalna združba čez Slovenijo pretihotapila najmanj 80 ilegalcev

Kriminalci v Sloveniji prejemali visoke otroške dodatke

23. marec 2018 ob 15:27,

zadnji poseg: 23. marec 2018 ob 15:34

Koper - MMC RTV SLO, STA

Člani kriminalne združbe so med oktobrom in marcem pretihotapili najmanj 80 ilegalnih prebežnikov. V okviru mednarodne preiskave je policija ovadila devet oseb, večina jih je živela v Sloveniji in tudi prejemala socialne transferje.

S koprske policijske uprave so sporočili, da so v zaključeni preiskavi, ki je potekala v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi, ovadili devet ljudi, starih med 24 in 44 leti. Med njimi je šest državljanov Kosova (dva izmed njih imata še državljanstvo Srbije oz. Črne gore), drugi trije so iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. A večina jih ima začasno bivališče na območju Slovenije.

Izvedli so 17 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države z elementi organizirane kriminalitete, pri čemer so pretihotapili najmanj 80 nezakonitih prebežnikov, državljanov Kosova, Turčije, Afganistana in drugih držav, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in prebivanje na območju Slovenije oziroma znotraj Schengenskega območja. Nekaterim pretihotapljenim državljanom Kosova je bil v pred tem izrečen veljaven ukrep prepovedi vstopa v Schengen, predvsem zaradi storitve različnih kaznivih dejanj in prekrškov.

Tihotapci prebežnike pustili v snegu

Ovadeni so za prevoze s Kosova do Italije, Avstrije oz. Švice računali med 3.000 in 4.000 evri na osebo in si nato denar med seboj razdelili v dogovorjenih deležih, glede na vlogo pri izvršitvi dejanj. Glede na to, da so pretihotapili najmanj 80 ilegalnih prebežnikov, so si pridobili protipravno premoženjsko korist v vrednosti med 231.000 in 308.000 evri. Tihotapci so prebežnike po nezakonitem prehodu državne meje pustili same na mrazu in snegu, s tem pa so povzročali tudi nevarnost za njihovo zdravje in življenje.

Dragi avtomobili in otroški dodatki

Vodji združbe, ki je delovala v Sloveniji, sta bila 31-letni državljan Kosova z začasnim bivališčem na območju Slovenskih Konjic in 31-letni državljan Kosova s stalnim bivališčem na območju Maribora, ki sta organizirala tihotapljenje kosovskih državljanov prek Hrvaške v EU. Kriminalec, ki je bival na območju Slovenskih Konjic, je sprva deloval skupaj s 44-letnim državljanom Hrvaške, nato pa sta se ločila in vsak s svojo ekipo delovala na različnih krajih na območju Slovenije.

Policisti so poudarili, da so nekateri izmed osumljencev, ki so bivali v Sloveniji, uporabljali vozila višjega srednjega cenovnega razreda in živeli v najetih stanovanjih, za kar so mesečno plačevali najemnine, tudi višje od 600 evrov. Posamezni tihotapci so bili na območju Slovenije zaposleni za določen čas in so celo izkoriščali socialne transferje, saj so bile žene doma in nezaposlene. Nekateri so celo prejemali otroške dodatke v vrednosti minimalne plače. Eden izmed osumljenih pa je za prevoze prebežnikov izkoriščal bolniški dopust.

Uspešna mednarodna kriminalistična akcija

Kriminalisti so štirim osumljencem na območju Slovenije odvzeli prostost in opravili štiri hišne preiskave. Po opravljenih hišnih preiskavah so 28-letnika z območja Poljčan, 24-letnico z območja Slovenskih Konjic, 31-letnika z območja Maribora in 33-letnika z območja Slovenskih Konjic privedli k preiskovalnemu sodniku. 24-letnica je bila po zaslišanju izpuščena, zoper druge tri pa je preiskovalni sodnik odredil pripor. Enega izmed osumljencev iz Slovenije so le zaslišali, za preostale, ki med zaključkom preiskave niso bili v Sloveniji, pa so razpisali ukrep iskanja, kar pomeni, da jih bodo, takoj ko jih izsledijo, privedli k preiskovalnemu sodniku.

Največ nezakonitih prehodov državne meje so tihotapci izpeljali na območju PU-ja Koper. Ob skupnem zaključku preiskave je kosovska policija na območju Kosova isti dan prijela osem ljudi, kosovskih državljanov, starih med 25 in 57 leti. Zaključena preiskava v Sloveniji in na Kosovu se sicer navezuje na že predhodno zaključene kriminalistične preiskave v BIH-u in Srbiji, v okviru katerih so februarja prijeli 16 ljudi v Bosni in devet ljudi v Srbiji.

La. Da.