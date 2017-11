V Libiji prebežnike na tržnici prodajajo kot sužnje

EU ima odgovornost za položaj prebežnikov v Libiji

18. november 2017 ob 16:34

Tripoli - MMC RTV SLO, STA

Prebežnike iz podsaharske Afrike v Libiji prodajajo kot sužnje na tržnici. Mlade moške prodajajo na dražbi kot delavce na kmetijah. Navedbe o suženjstvu prebežnikov v Libiji so sicer stare že več mesecev.

Ameriška televizija CNN je ta teden objavila videoposnetek, ki prikazuje, kako prebežnike prodajajo kot sužnje. Na posnetku, ki je sprožil izraze ogorčenja od Afriške unije, ki zahteva pregon takšnega "odvratnega" početja "iz nekega drugega časa", je med drugim videti dva mlada moška, ki ju neznani dražitelj na koncu proda za skupno 800 ameriških dolarjev.

"Človek na prodaj za 400 dolarjev," so zapisali na CNN-u. Po dražbi so se novinarji televizije srečali z obema prodanima moškima, a sta bila tako prizadeta in prestrašena, da sploh nista mogla govoriti.

Tovrstne dražbe naj bi potekale na najmanj devetih krajih v Libiji. Dokazno gradivo je CNN predal libijskim oblastem, ki so obljubile, da bodo zadevo preiskale.



Afriška unija obljublja ukrepanje

"Te sodobne suženjske prakse je treba prekiniti," je po poročanju BBC-ja povedal predsedujoči Afriški uniji, gvinejski predsednik Alpha Condé. "Afriška unija bo zato uporabila vsa orodja, ki jih ima na voljo," je dodal.

Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je že aprila sporočila, da ima dokaze o suženjstvu v Libiji. Njihov predstavnik v Libiji Othman Belbeisi je takrat povedal, da je cena ljudi odvisna od njihovih sposobnosti. "Če recimo znaš pleskati ali polagati ploščice, si dražji," je povedal.

Aprila je glede prodaje Belbeisi dejal: "Prodaja ljudi je med tihotapci ljudi postala trend, hkrati pa mreže tihotapcev v Libiji postajajo vse močnejše. Prebežnike prodajajo na tržnicah kot blago po ceni od 200 do 500 ameriških dolarjev." Predmet trgovanja so tudi ženske, ki jih libijski zasebniki odpeljejo na dom in jih prisilijo v spolno suženjstvo. Februarja pa je ZN-ova agencija za otroke Unicef izdala poročilo, ki ugotavlja, da je veliko otrok na poti iz Libije v Italijo prodanih v suženjstvo, izpostavljenih nasilju in spolnim zlorabam.

"Nehumano" sodelovanje EU-ja pri zaustavljanju prebežnikov

Libija, ki je po uporu voditelju Moamerju Gadafiju in posredovanju Zahoda leta 2011 v kaosu, je pomembna tranzitna točka za prebežnike, ki iz političnih ali ekonomskih razlogov množično zapuščajo države podsaharske Afrike in poskušajo priti v Evropo.

Številni pristanejo v rokah tihotapcev ljudi, od katerih so popolnoma odvisni. To se je še posebej pokazalo po tem, ko so libijske oblasti ob podpori Evropske unije okrepile prizadevanja za zaustavitev prihoda prebežnikov prek Sredozemskega morja. To sodelovanje EU-ja je ZN pred dnevi označil za nehumano.

