Amnesty, Ofxam: Za nasilje nad prebežniki v Libiji odgovorna tudi EU in Italija

Država je v kaosu že sedem let

1. februar 2018 ob 11:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nevladni organizaciji Amnesty International in Oxfam odgovornost za nasilje nad prebežniki v Libiji pripisujeta tudi Evropski uniji in Italiji.

Da je v Libiji na tisoče ljudi v nepredstavljivih razmerah, je z dogovorom z libijsko obalno stražo odgovorna predvsem Italija, EU pa, ker je ta "sporni dogovor" podprl, ugotavljajo v obeh organizacijah.

Italija je namreč za omejitev prihoda prebežnikov čez Sredozemsko morje sklenila dogovor z Libijo za pomoč pri opremi in urjenju libijske obalne straže, ki zdaj ustavlja čolne s prebežniki na poti z libijske obale proti Evropi.

Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, naj bi lani po podatkih mednarodne organizacije Amnesty International tako zajeli okoli 20.000 ljudi in jih odpeljali nazaj v Libijo, kjer jih čakajo nečloveške razmere v zadrževalnih centrih, ki so pravzaprav zapori. Številni so podvrženi mučenju. Na dan so prišli tudi posnetki, ko nekatere prodajajo v suženjstvo.

Da je sodelovanje Evropske unije z libijskimi oblastmi pri ustavitvi prihoda prebežnikov čez Sredozemsko morje nehumano, je sredi novembra lani posvaril že visoki komisar ZN-a za človekove pravice Zeid Al Husein.

Lani v morju umrlo 3.100 prebežnikov

V Libiji sicer že vse od padca režima Moamerja Gadafija leta 2011, do katerega je prišlo z izdatno podporo Zahoda, vladata kaos in nasilje. Razmere poskušajo izkoristiti tako prebežniki na eni kot tihotapci z ljudmi in drugi kriminalci na drugi strani. Po podatkih človekoljubnih organizacij naj bi v Libiji na svojo priložnost za prehod v Evropo čakalo več sto tisoč ljudi.

Lani se je v Italijo čez Sredozemsko morje uspelo prebiti 119.369 ljudem. Več kot 3.100 jih je pri poskusu umrlo. Letos so v Sredozemskem morju našteli že več kot 210 smrtnih žrtev, še poroča DPA.

B. V.