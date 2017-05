Mladina mora Grimsu plačati 5.000 evrov

Primerjava z družino Josepha Goebbelsa

12. maj 2017 ob 09:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Okrožno sodišče v Ljubljani je v ponovljenem sojenju razsodilo, da mora tednik Mladina poslancu SDS-a Branku Grimsu plačati 5000 evrov odškodnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi.



Sodnica Jasminka Jaša Trklja je tokrat že tretjič obravnavala tožbo Branka Grimsa zoper Mladino. Prvič je njegov zahtevek v celoti zavrnila, drugič pa mu je prisodila 5. 000 evrov odškodnine. Tudi tokrat je razsodila, da denarna odškodnina 5.000 evrov predstavlja ustrezno moralno zadoščenje za vse pretrpljene duševne bolečine tožnika zaradi objave spornih fotografij.

Ob tem je po navedbah Dnevnika in Dela dodala, da dosojena sankcija ni tako stroga, da bi imela zastraševalni učinek na novinarje. Po mnenju sodišča je Grims trpel intenzivne duševne bolečine najmanj nekaj mesecev po objavi fotografije, zmerne oziroma blage pa trpi še zdaj.

"Glede na to, da sodnico poznamo že iz prejšnjih faz, nas ni začudilo, da ni sledila napotkom višjega sodišča, ki je bilo zelo jasno glede odškodnine," je za Dnevnik povedal odgovorni urednik Mladine Grega Repovž. Poudaril je, da je višje sodišče podalo napotke, da ni razloga za odškodnino, saj gre za politika, ki je torej javna oseba in nosilec oblastne funkcije. Poleg tega so se Grimsu v Mladini zaradi objave že opravičili.

Grimsov pooblaščenec odvetnik Jože Hribernik je za Delo povedal, da se bo zoper sodbo najbrž pritožil.

Grims je od Mladine sprva zahteval 40.000 evrov odškodnine. Tožbo je vložila tudi njegova žena Martina Dragoš Grims, zahtevala je 79.000 evrov. Okrožno sodišče je njuni tožbi najprej zavrnilo, a je višje sodišče z vmesno sodbo ugodilo zahtevku Dragoš Grimsove, ki se je nanašal na plačilo denarne odškodnine, poleg tega je delno spremenilo sodbo glede poslanca. Mladini je naložilo objavo opravičila in sodbe. V tistem delu, ki se nanaša na odškodnino, pa je sodbo razveljavilo in vrnilo okrožnemu sodišču v novo presojo, piše Delo.

Tema odločitvama je pritrdilo tudi vrhovno sodišče. Mladina je zoper sodbo vrhovnega sodišča vložila ustavno pritožbo zaradi kršitve ustavne pravice do svobode izražanja. Ustavno sodišče je pritožbo tednika Mladina zavrnilo.

Al. Ma.