Na belih strminah dve nesreči s telesnimi poškodbami po lastni krivdi

Policija: Na smučišču ravnajte odgovorno in upoštevajte pravila

26. december 2017 ob 12:24

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Gorenjski policisti so v ponedeljek obravnavali dve nesreči s telesnimi poškodbami na smučišču, zato vse, ki se odpravljajo na smučišča, opozarjajo, naj se na belih strminah vedejo odgovorno.

V ponedeljek opoldan je na Starem vrhu smučarka zaradi prehitrega smučanja med zavijanjem zapeljala z urejenega dela smučišča in padla ter se po prvih podatkih policije lažje poškodovala. Popoldan pa se je v snežnem parku na Voglu med izvajanjem skoka poškodoval deskar. V zdravniško oskrbo so ga z Vogla odpeljali s helikopterjem. Po ugotovitvah policistov sta v obeh primerih za nesreči odgovorna smučarja sama.

"Ravnajte v skladu s pravili FIS-a, navodili o redu in varnosti ter o ravnanju smučarja in druge osebe na smučišču ter z označbami na smučišču," so opozorili na Policijski upravi Kranj.

Način smučanja je treba prilagoditi razmeram

Policija vse obiskovalce smučišč opominja na odgovorno ravnanje. Hitrost in način smučanja je treba prilagoditi svojim izkušnjam, telesni pripravljenosti, snežni podlagi, lastnostim in zasedenosti smučišča ter vremenskim razmeram, poudarjajo na policiji. Opominjajo, da je treba biti posebej pozoren na otroke in smučarje ali deskarje začetnike.

Poudarjajo še, da je treba smučati le na označenih in urejenih smučarskih progah. "Kdor ne smuča, naj za hojo uporablja le rob smučišča," še dodajajo.

Zaščitna smučarska čelada je obvezna za otroke, mlajše od 14 let, a je njena uporaba priporočljiva tudi za odrasle.

Alkohol in mamila ne sodijo na smučišče

Smučanje pod vplivom alkohola ali mamil je skrajno neodgovorno in nevarno za lastno življenje in življenje drugih na smučišču, opozarjajo policisti. Vse obiskovalce belih strmin opominjajo tudi, naj pazijo na svojo smučarsko opremo in je ne odlagajo tako, da bi ostala brez nadzora ter na druge vredne predmete, ki jih imajo s seboj.

G. K.