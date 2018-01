Najdaljša noč v letu dolga tudi za dežurne službe

Večkrat zagorelo zaradi pirotehnike

1. januar 2018 ob 09:38,

zadnji poseg: 1. januar 2018 ob 12:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na silvestrovo so imeli veliko dela tako gasilci kot tudi reševalci in policisti, vendar večjih incidentov ni bilo.

V silvestrski noči so policisti največkrat posredovali zaradi prometnih nesreč, vlomov ter kršitev javnega reda in miru - največ teh je bilo povezanih z uporabo pirotehničnih sredstev. Nekaj ljudi so tudi pridržali.

Zgodila se je poškodba zaradi pirotehničnih sredstev, ogenj pa je zajel nekaj gospodarskih objektov. Nesreča s pirotehničnimi sredstvi se je ob polnoči zgodila v Ojstriški vasi v občini Tabor. Poškodovanega je na kraju nesreče oskrbel zdravnik, reševalci pa so ga prepeljali v celjsko bolnišnico.

Na pediatrični kliniki v Ljubljani so dežurni zdravniki šest otrok obravnavali zaradi akutnega alkoholnega opoja in uživanja drog. Najvišja izmerjena vrednost etanola v krvi je bila 1,8 promila.

Približno tako kot lani

Na internistični prvi pomoči Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so v preteklih 24 urah obravnavali 55 bolnikov, od tega 26 ponoči, kar je približno toliko kot v času silvestrovanj pred enim letom. Veliko je bilo preiskav CT, dva bolnika pa so pripeljali zaradi alkoholnega opoja. Kot so danes še sporočili iz UKC-ja Ljubljana, je bil en bolnik zaradi življenjske ogroženosti premeščen v enoto za intenzivno medicino.

V urgentnem kirurškem bloku so v preteklih 24 urah pregledali in oskrbeli 153 poškodovancev, od teh so jih 21 hospitalizirali. Obravnavali so 13 težkih poškodb čez dan in tri ponoči. Podnevi so oskrbeli 72 lažjih poškodb, ponoči pa 44. V mavčarni so oskrbeli 17 pacientov. Dežurne ekipe so oskrbele tudi dva pacienta, ki sta se poškodovala s pirotehničnimi sredstvi, štiri poškodovane v pretepu, enega z vbodno rano in tri poškodovane v prometni nesreči.

Dispečerska služba ljubljanske reševalne postaje je od 19. do 7. ure obravnavala 54 intervencij, kar je precej manj kot lani. Reševalna vozila so opravila 26 intervencij, v dveh primerih je intervencijo opravilo urgentno vozilo z zdravnikom, 28 intervencij pa so opravili drugi izvajalci. Opravili so tudi 13 posvetov po telefonu. V to število pa niso vključene intervencije, ki so jih opravile službe, ki so zagotavljale zdravstveno varstvo na prireditvah.

Povečano število kršitev javnega reda in miru

Ljubljanski policisti so obravnavali večje število prijav kršitev javnega reda. Največ jih je bilo povezanih z rabo pirotehnike na javnih krajih. Večinoma je šlo za motečo, pretirano in nepravilno rabo petard in raket. Posredovali so 18-krat na javnem kraju in sedemkrat v zasebnem prostoru ter pridržali dve osebi.

Silvestrovanje na prostem, ki se ga je v prestolnici po podatkih policije udeležilo več deset tisoč ljudi, je potekalo mirno. V času varovanja javne prireditve niso ugotavljali kršitev javnega reda in miru ali kaznivih dejanj in drugih posebnosti, so sporočili.

Mariborski policisti so obravnavali 17 kaznivih dejanj, največ je bilo tatvin. Ogledali so si tudi prizorišča šestih požarov, katerih vzrok je bil po podatkih policije v večini primerov nepravilna uporaba pirotehnike. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mariborski policisti morali posredovati 22-krat. Tri kršilce so pridržali zaradi nevarnosti nadaljevanja oz. ponovitve prekrška.

Javni red in mir je bil enkrat v zasebnem prostoru in štirikrat na javnem kraju kršen tudi na območju pomurske policijske uprave. Kršilci so se ob posredovanju policistov pomirili in kršitve prenehali.

Tudi gorenjski policisti so konec tedna obravnavali večje število prijav kršitev javnega reda. Največ jih je bilo povezanih z rabo pirotehnike na javnih krajih. Večinoma je šlo za motečo, pretirano in nepravilno rabo petard in raket, ki se v treh primerih ni končala samo s pokom, ampak tudi z gmotno škodo. Obravnavali so tudi več vlomov in poskusov vlomov, v enem primeru so vlomilci odnesli denar in zlatnino.

Številni požari zaradi pirotehnike

Prehod iz starega v novo leto je prinesel kar nekaj dela gasilcem. Število požarov na prostem pa se je po podatkih uprave za zaščito in reševanje povečalo po polnoči, ko so številni proslavili prihod novega leta s pirotehniko.

V Ljubljani so morali gasilci posredovati predvsem zaradi požarov pirotehničnih sredstev v komunalnih zabojnikih, z drugih koncev Slovenije pa poročajo tudi o zgorelih kozolcih, živih mejah, palmah in cipresah ter ostrešjih barak in gospodarskih poslopij.



