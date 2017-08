Poudarki Mladostnika so policisti prijeli po odredbi koprskega okrožnega sodišča Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Vzgojnem zavodu Logatec so imeli s 17-letnikom veliko težav. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Ravnatelj Vzgojnega zavoda izdal depešo iskanja po pogrešani osebi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nasilnega mladostnika privedli v prevzgojni dom Radeče

Njegova 15-letna pajdašica je v ljubljanskem kriznem centru

8. avgust 2017 ob 20:28

Logatec - Televizija Slovenija

Zgodba Vzgojnega zavoda Logatec je dobila epilog. Njihov gojenec, ki je skupaj s prijateljico brutalno pretepel in se izživljal nad 13-letnico v Postojni, je v Prevzgojnem zavodu Radeče. Njegovo 15-letno prijateljico iz Logatca pa so odpeljali v krizni center v Ljubljano.

17-letni fant, ki je bil nameščen v Vzgojnem zavodu Logatec, je skupaj s prijateljico, 15-letnico iz Logatca, pred mesecem dni brutalno pretepel in se izživljal nad 13-letno deklico iz Postojne. Gre za mladostnika, ki ga v Vzgojnem zavodu niso mogli obvladati. Ker se ni držal pravil in je nenehno odhajal iz Zavoda, ga je direktor prijavil kot pogrešanega.

Ravnatelj zavoda Bojan Bogataj je pred slabim tednom opozarjal na nastali položaj: "Ne vem kaj se bo zgodilo, kaj če umre, kaj če skoči na glavo na neko nedolžno skalo? Kdo bo prevzel odgovornost? Jaz ne, ker sem izdal depešo iskanje po pogrešani osebi."

Včeraj pa so ga po odredbi Okrožnega sodišča v Kopru policisti prijeli. Z Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij so nam potrdili, da ga je policija popoldne privedla v Prevzgojni dom Radeče. Gre za začasno namestitev, da se ga izloči iz okolja in zagotovi začasno pomoč že med pripravljalnim postopkom. 15-letno dekle, ki je sodelovalo v pretepu, pa so odpeljali v ljubljanski krizni center. Bila je brez mame, živela je pri babici.

Ker na Ministrstvu za izobraževanje ugotavljajo, da je čedalje več težavnih mladostnikov, so napovedali ustanovitev medresorske skupine in posodobitev vzgojnega programa, za to pa namenili skoraj 3 milijone evrov.

Erika Pečnik Ladika, TV Slovenija