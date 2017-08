Ravnatelj Vzgojnega zavoda izdal depešo iskanja po pogrešani osebi

Problematični mladostnik sam odšel na morje

3. avgust 2017 ob 21:19

Logatec - Televizija Slovenija

Ravnatelj Vzgojnega zavoda Logatec je izdal depešo iskanja po pogrešani osebi. Ker ne more več prevzemati odgovornosti za gojenca, ki ne upošteva njihovih pravil in nenehno odhaja iz Zavoda. Govorimo o mladostniku, ki je pred nekaj tedni skupaj s prijateljico pretepel 13-letnico v Postojni.

Sedemnajstletnik ne upošteva pravil, ne družine in ne pristojnih v Zavodu. V Zavod prihaja in odhaja po lastni volji, ravnatelj Bojan Bogataj pa je zanj odgovoren: "Fant je trenutno na begu na Primorskem, ne vem, kaj se bo zgodilo. Kaj, če umre? Če skoči na glavo na nedolžno skalo? Jaz ne bom prevzel odgovornosti, ker sem izdal depešo iskanja po pogrešani osebi."

"Jaz mislim, da je ravnatelj pravilno ravnal," pravi direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Gregor Mohorčič. "Da je prav naredil, da obvesti tudi druge resorje na pomoč pri tem problemu."

Same pravice in nič dolžnosti

Bojan Bogataj se s težavnimi mladostniki ukvarja že 40 let. Pravi, da ni prav, da to področje ureja le eno ministrstvo, saj tukaj ne gre le za izobraževanje, ampak predvsem za vzgojo na samem začetku otrokovega življenja: "Besede dolžnost v slovenskem knjižnem jeziku skorajda ni več, nenehno govorimo samo o pravicah. Permisivna vzgoja pomeni postavljati meje, postavljati otroka pred odgovornost, mu reči ne, to je rdeča luč! Pri nas tega ni več, mularija dela, kar hoče. S starši, starimi starši in mačeho tega mladostnika smo res velikokrat sedeli skupaj in iskali rešitev, pa je nismo našli. Kot so mi povedali, so že v vrtcu opažali, da ima fant težave in takrat bi morali ukrepati."

In tudi 15-letnica, ki je skupaj s tem fantom pred tremi tedni pretepla 13-letnico v Postojni, bi potrebovala pomoč. Ostala je brez mame, njena skrbnica je babica: "Gre za deklico, ki ima morda preveč proste roke pri teh letih. Sem govoril s Centrom za socialno delo, iščejo poti, kako bi pomagali, upam pa, da bodo dovolj hitri, ker pomagati je treba zdaj, ne čakati, češ bomo imeli sestanek septembra."

Za omenjenega mladostnika država v tem trenutku nima strategije: "Pri nas je fant neobvladljiv, mi nimamo nikakršnih pooblastil, nobenih orodij, da bi ga zadržali in izvajali vzgojno izobraževalni proces, ki smo si ga zadali v individualnem načrtu zanj." Ker je policija ugotovila, da ponovitvena nevarnost za pretep ne obstaja, zanj ni bila izdana obtožnica in o njem ne bo odločalo sodišče. Edino sodišče je namreč pristojno, da odloči, ali ne bi takega mladostnika morda poslali v Prevzgojni zavod Radeče, kjer bi ga lahko pridržali, da si prostih izhodov ne bi mogel privoščiti.

Posodobili bodo vzgojni program

Na Ministrstvu za izobraževanje opažajo, da je z leti vedno več problematičnih otrok. Zato bodo vzgojni program posodobili. Med vse vzgojne zavode bodo razdelili 2,8 milijona evrov in ustanovili medresorsko skupino: "Želimo preverjati nove pristope, ki bi jih lahko vključili v vzgojne načrte." Pa vendar, nadaljuje: "Prvi, ki vzgajajo, so starši, in prelaganje odgovornosti na inštitucije ni pravilno."

Sicer pa na ministrstvu upajo, da se v vmesnem času s tem otrokom na njegovih izhodih ne bo kaj hujšega zgodilo preden bo medresorska skupina pripeljala do konkretnih rešitev. Sicer pa fantu ne manjka več veliko, da bo sam odgovoren zase, star je sedemnajst let.

Bojan Bogataj iz Vzgojnega zavoda Logatec ocenjuje, da je njihov zavod uspešen pri obravnavanju čustveno najbolj ranljivih mladostnikov. Na pravo pot jim uspe spraviti več kot polovico le-teh.

Erika Pečnik Ladika, TV Slovenija