Nemškega padalca našli mrtvega v krošnji drevesa

Na truplu ni bilo vidnih znakov telesnih poškodb

13. junij 2017 ob 11:20

Tolmin - MMC RTV SLO/STA

Na Tolminskem so v ponedeljek popoldne nad vasjo Selo nad Podmelcem v krošnji drevesa našli mrtvega 58-letnega nemškega jadralnega padalca. Na truplu ni bilo vidnih znakov telesnih poškodb, vzrok smrti bo razkrila obdukcija.

Po navedbah PU Nova Gorica je skupina nemških državljanov v ponedeljek popoldne prosila za pomoč pri iskanju 58-letnega prijatelja, ki so ga pogrešali vse od opoldneva, ko so vzleteli s tolminskega vzletišča na Kobali. Skupina desetih jadralnih padalcev je po vzletu s Kobale pristala na pristajališču v Tolminu, razen 58-letnega državljana Nemčije, ki se po vzletu prijateljem ni več oglasil.

Prijatelja so skušali večkrat priklicati, a neuspešno, zato so za pomoč zaprosili reševalne službe. Kasneje so posredovali tudi reševalci Gorske reševalne službe Tolmin, ki so ob pomoči vojaškega helikopterja pregledali kraj vzleta in predvideno smer letenja pogrešanega ter širše območje od Kobale do Vodil Vrha.

Po daljšem iskanju so tik pod vrhom Tlake, hribom nad vasema Selo nad Podmelcem in Podmelcem, na višini 900 metrov nadmorske višine našli pogrešanega mrtvega v krošnji drevesa. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Policisti so sicer tujo krivdo izključili, so še sporočili s PU Nova Gorica.

