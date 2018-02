Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 22 glasov Ocenite to novico! Več tujcev je nezakonito vstopilo v državo. Foto: Srdjan Živulović/BoBo Dodaj v

Nezakonito prestopili mejo in prosili za azil

Zadnji konec tedna prijeli 20 tujcev

5. februar 2018 ob 10:57

Murska Sobota,Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

V preteklih dneh je slovensko mejo nezakonito prečkalo več tujcev. Ko so jih policisti prijeli, so zaprosili za mednarodno zaščito, zato so jih odpeljali v azilni dom.

Policisti so na območju Žuničev, Učakovcev in Vinice konec tedna izsledili in prijeli 18 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Med postopki so ugotovili, da gre za 12 državljanov Alžirije in šest državljanov Maroka. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in odpeljali so jih v azilni dom.

V nedeljo pa so tudi prekmurski policisti v Bunčanih prijeli dva tujca, ki sta prav tako nezakonito prečkala mejo in prosila za azil. Po končanem postopku so ju odpeljali v azilni dom v Ljubljani.

