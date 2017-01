Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Policija še preiskuje skrunjenje kapelice na Šmarni gori (slika je simbolična). Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Neznanci oskrunili kapelico na Šmarni gori

Oster odziv Islamske skupnosti

3. januar 2017 ob 12:05

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na Policijski upravi Ljubljana so v ponedeljek dobili prijavo, da so neznanci z napisi Allahu Akhbar in Sharia oskrunili kapelico na Šmarni gori. Dejanje je že ostro obsodila Islamska skupnost v Sloveniji.

Kot so v Islamski skupnosti v Sloveniji zapisali v sporočilu za javnost, ostro obsojajo vandalizem, ki se je zgodil na kapelici na Šmarni gori. Takšna dejanja so za njihovo skupnost nesprejemljiva, zato pričakujejo, da bo policija izsledila storilce in ustrezno ukrepala.

Fotografijo, iz katere je razvidna vsebina napisa, so sicer objavili na spletnih straneh Politikis in Nova24TV.

Že v minulem letu je bilo v Sloveniji več skrunitev verskih objektov. V začetku leta so neznanci na gradbišču Islamskega kulturnega centra v Ljubljani dvakrat odvrgli svinjske glave. Marca so na fasadi ljubljanske stolnice sv. Nikolaja opazili grafit z napisom: "Cerkev, marš iz moje maternice". Junija je vandal z žaljivimi vsebinami popisal fasado celjske stolnice, vhodna vrata in vgrajene nagrobne spomenike. V novembru se je neznani storilec spravil na koprsko stolnico, ko je s kladivom razbil stekleno pregrado na oltarju in nato poškodoval dragoceni kip Žalostne Matere Božje.

B. R.