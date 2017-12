Poudarki Neznani storilec je požar zanetil na lesenih stopnicah na tribuni telovadnice. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Požar je povzročil za okoli 10 tisoč evrov škode Foto: Televizija Slovenija VIDEO V Račah požig telovadnice Dodaj v

Neznanec v Račah požgal telovadnico v osnovni šoli

Povzročil je za okoli 10 tisoč evrov škode

17. december 2017 ob 15:56,

zadnji poseg: 17. december 2017 ob 17:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policisti obravnavajo sum požiga osnovnošolske telovadnice v Račah, kjer je neznanec ponoči podtaknil ogenj na tribunah. Po prvih ocenah je povzročil za okoli 10 tisoč evrov škode.

Po do zdaj zbranih informacijah je neznani storilec v soboto popoldne oziroma zvečer na neugotovljen način vstopil v telovadnico in na tribunah položil nekaj papirčkov, ki jih je najverjetneje polil z vnetljivo snovjo in to prižgal. Lesene stopnice so se hitro vnele, požar pa je povzročil večjo premoženjsko škodo.

Policisti še opravljajo ogled kraja dogodka in zbirajo obvestila.

L. L.