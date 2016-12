Obsojeni tatovi, ki so izpraznili vilo družine Türk

Vrednost odnešenih predmetov po oceni sodišča znaša 92.000 evrov

12. december 2016 ob 10:19

Koper - MMC RTV SLO/STA

Na koprskem okrožnem sodišču so obsodili tri tatove, ki so priznali, da so v prvi polovici leta izpraznili notranjost hiše družine Türk v Parecagu.

Po poročanju Primorskih novic so tatovi od začetka letošnjega leta do 7. junija, ko so jih prijeli na delu, večkrat vstopili v glavni in pomožne objekte, iz katerih so med drugim odnesli garderobni omari, fotelje, postelji z vzmetnicama, pa celo radiator, tri umivalnike s pipami in straniščno školjko. Lastnika objekta Vitoslava in Metko Türk so tako oškodovali za 13.800 evrov.

Iz glavne stavbe pa so tatovi odnesli od klubskih mizic in televizorja do gospodinjskih aparatov in druge opreme, odnesli pa so tudi več umetniških slik in kipov. Podjetje Virtus v lasti družine Türk so po sodbi oškodovali za 78.500 evrov.

Tatovi, vsi iz Kopra oz. okolice, stari od 24 do 28 let, so na sojenju priznali vsa kazniva dejanja. Dva sta bila obsojena na 22 mesecev zapora, ki jih bosta lahko odslužila z nekaj več kot tisoč urami dela v splošno korist.

V kazen jima je sodnik Matej Štros štel tudi skoraj pet mesecev pripora in ju spustil na prostost. Tretji član tatinske združbe je imel pri tatvinah očitno manjšo vlogo, saj je bil obsojen na devet mesecev zapora, kazen pa bo lahko odslužil ob koncih tedna. Stroške sojenja bo sicer plačal samo eden izmed trojice, saj je edini zaposlen.

Obsojeni bodo morali vrniti tudi 92.000 evrov, kolikor znaša dosojena vrednost ukradenih predmetov. Türkovi so sicer zahtevali še dobrih 24.000 evrov več, vendar jih je sodnik napotil, naj tatove za ta znesek tožijo posebej.

Razkošna "sušilnica sadja"

Türkovi so razkošno vilo s pogledom na Piranski zaliv postavili mimo dovoljenj, saj naj bi po gradbenem dovoljenju šlo le za sušilnico sadja. Nezakonito gradnjo so po medijskem razkritju večkrat skušali legalizirati, vendar za zdaj brez uspeha. Sklep o odstranitvi nezakonitih objektov je po drugi strani že dalj časa pravnomočen, a črna gradnja na Parecagu še stoji.

G. C.