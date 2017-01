Obtožnica zoper mamo in očima pokojne jeseniške deklice

Okrožno državno tožilstvo v Kranju je zoper mamo in očima dveletne jeseniške deklice, ki je umrla v začetku lanskega julija, vložilo obtožnico, v kateri jima očita surovo ravnanje in povzročitev telesnih poškodb, ki so vodile v smrt deklice.

Sodišče jima je po vložitvi obtožnice podaljšalo pripor, saj podaljšanje po šestih mesecih brez obtožnice ne bi bilo več mogoče, po vložitvi obtožnice pa je sodišče obdolženima lahko znova podaljšalo pripor, in sicer je to storilo zaradi ponovitvene nevarnosti.

V uradu okrožnega državnega tožilstva v Kranju so pojasnili, da je bila obtožnica zoper obdolžena vložena zaradi kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, šestih kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe ter kaznivih dejanj povzročitve hude telesne poškodbe, povzročitve posebno hude telesne poškodbe in povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je vodila v smrt žrtve.

Za zadnje kaznivo dejanje je po kazenskem zakoniku zagrožena do 15-letna zaporna kazen. Za povzročitev lahke telesne poškodbe je zagrožena do enoletna zaporna kazen, za povzročitev hude telesne poškodbe do petletna zaporna kazen, za surovo ravnanje ali trpinčenje mladoletne osebe, pa se storilce kaznuje z zaporom do petih let.

Glede na vloženo obtožnico je bila dveletna deklica dlje časa žrtev surovega ravnanja in nasilja, o čemer naj tako oče otroka kot jeseniški center za socialno delo ne bi vedela ničesar. Deklica je po razvezi staršev živela z mamo in njenim novim partnerjem, tri starejše sestre pa so ostale pri očetu.

