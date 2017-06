Ogenj zajel tri delavnice na Ptuju in v Mariboru

Več informacij bo znanih po policijski preiskavi

17. junij 2017 ob 16:31

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V treh delavnicah v Mariboru in na Ptuju so v petek zvečer in ponoči izbruhnili požari, ki so povzročili večjo materialno škodo.

V petek okoli 19. ure je zagorelo v delavnici v Mariboru, v soboto okoli 2. ure pa v dveh delavnicah na Ptuju, so sporočili mariborski policisti. V požaru v Mariboru je zgorel les in nekaj orodja v delavnici. Po prvih zbranih podatkih je tuja krivda izključena, škoda pa po nestrokovni oceni znaša okoli 50.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Oba požara na Ptuju, v katerih niso gorele snovi, ki bi resneje ogrozile zdravje okoliških prebivalcev, so že pogasili. Kriminalisti skupaj s preiskovalnim sodnikom in državnim tožilcem opravljajo ogled krajev. Nastala je večja materialna škoda, pravi policija in dodaja, da bo več informacij znanih po koncu vseh kriminalističnih preiskav.

A. Č.