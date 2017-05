Padec s senika usoden za 67-letnega moškega

Ocenite to novico!

Znakov kaznivega dejanja ni bilo

8. maj 2017 ob 10:24

Zagorje ob Savi - MMC RTV SLO/STA

V okolici Zagorja ob Savi je v soboto popoldne 67-letni moški med opravljanjem krovskih del na seniku pri sestopu padel in se pri tem tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.

Policija po doslej zbranih obvestilih ni ugotovila znakov kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Za pokojnega je bila odrejena obdukcija, o ugotovitvah pa so obvestili pristojno tožilstvo, so še zapisali.