Plezalec se je smrtno ponesrečil na ruševinah gradu Fridrihštajn

Med plezanjem po ruševinah omahnil v globino

14. maj 2017 ob 11:30

Kočevje - MMC RTV SLO/STA

Pohodnik je na razgledni točki gradu Fridrihštajn v občini Kočevje v soboto nekaj pred 14. uro naletel na športnega plezalca, ki je med plezanjem po ruševinah gradu omahnil v globino in se smrtno ponesrečil.

Posredovali so reševalci gorske reševalne službe Ljubljana, prav tako so na kraj prišli reševalci nujne medicinske pomoči iz Kočevja, so v poročilu zapisali v Centru za obveščanje RS.

