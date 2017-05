Po požaru v Kemisu sledijo meritve onesnaženja in sanacija potoka

NIJZ svetuje vrtičkarjem naj zelenjave in sadja, kjer so vidne posledice požara ne jedo

17. maj 2017 ob 14:23

Vrhnika - MMC RTV SLO/STA

V objektu podjetja Kemis poteka čiščenje po požaru in meritve onesnaženja. Po predvidevanjih naj onesnaženost ne bi bila problematična. Požar pa preiskujejo tudi kriminalisti.

Po današnjih meritvah je prisotnost delcev PM10 v zraku na Vrhniki padla pod mejne vrednosti pojasnjuje poveljnik vrhniške Civilne zaščite Viktor Razdrh. Podatkov za živo srebro še nimajo, a Razdrh verjame, da tudi te vrednosti ne bi smele biti problematične.

Da vsebnost živega srebra, ki je bila na Vrhniki med požarom povečana tudi do tisočkrat, za ljudi najverjeneje ni bila nevarna je za Radio Slovenija dejal upokojeni zdravnik Alfred Bogomil Kobal, ki ima dolgoletne izkušnje z idrijskega območja. Kobal je tudi dejal, da se je koncentracija živega srebra v zraku najverjetneje že zmanjšala in da najverjetneje ni večje nevarnosti niti glede vode.

Vzorčenje delcev na tleh

Delci, ki po požaru ležijo na tleh, tudi na poljih in vrtovih, bodo vzorčeni in pregledani, je zagotovil Razdrh. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje sicer prebivalstvu svetujejo, naj zelenjave in sadja, na katerih bi bile vidne sledi požara, ne uživajo, temveč raje zavržejo. Zelenjavo, kjer ni vidnih sledi, kot bi bile saje, pa naj pred uživanjem zelo temeljito operejo z vodo.

Pivniki, ki lovijo površinsko umazanijo, so še vedno nameščeni na potoku Tojnica. Razdrh upa, da bo onesnaženje potoka, ki se sicer izliva v Ljubljanico, sanirano in da bo sanacija uspešna. Čiščenje potoka sicer izvajajo delavci družbe VGP Drava.

Popolnoma pa je uničena oprema gasilcev PGD Stara Vrhnika, ki so sodelovali pri gašenju požara. Zaščitne obleke gasilcev so zaradi narave požara že med intervencijo niso zagotavljale popolne zaščite. V društvu zato zbirajo prostovoljne prispevke za nakup nove opreme.

L. L.