Policija o primeru Bovec: Ravnali smo zakonito in strokovno

20. avgust 2018 ob 13:31,

zadnji poseg: 20. avgust 2018 ob 18:25

Bovec - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Bovška občina je na Policijsko upravo Nova Gorica vložila zahtevo za sodno varstvo zoper plačilne naloge mladim kubanskim plesalcem, potem ko so jim v petek policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica naložili kazen 500 evrov na osebo zaradi kršitve Zakona o tujcih.

Po nerodnosti je namreč vodja plesne skupine 28 mladeničev, ki je nastopila na bovškem trgu, torbo z vsemi dokumenti pozabil v Italiji v Čenti. Ker so jih skupaj z veljavnimi vizumi dostavili v manj kot eni uri, v zahtevi predlagajo, da spis posredujejo v odločitev pristojnemu sodišču, ki naj zahtevi za sodno varstvo ugodi in izpodbijani plačilni nalog razveljavi. A ker imajo udeleženci 49. festivala src povratni let na Kubo že v sredo, časa ni prav veliko.

Komentarji po petkovem incidentu so preplavili družbena omrežja, bovškemu županu Valterju Mlekužu so številni – pravniki, nekdanji policisti, člani folklornih skupin, domačini in drugi ponujali tako pravno kot finančno pomoč, pogrešal pa je odziv politike. Hitro so se odzvali na občini, pripravili zahtevo za sodno varstvo in včeraj obiskali kubanske plesalce v Čenti, kjer so pobrali njihove osebne podatke in podpise.

Razočarani in ogorčeni

'Vsi so razočarani in ogorčeni, ampak v upanju, da jim bom jutri zvečer, ko je zaključni večer vseh folklornih skupin v centru Tarčenta, prinesel njihove potne liste, da se lahko v sredo vkrcajo na letalo," je povedal Mlekuž in dodal, da so na zahtevi za sodno varstvo zoper plačilne naloge podpisani plesalci, direktor 49. festivala src, vodja folklorne skupine in bovški župan Valter Mlekuž. Predlagajo, da prekrškovni organ plačilni nalog odpravi in ustavi predmetni postopek.

"Drugače pa res ne vidim rešitve. Ti ljudje bodo morali ostati tu, če ne bo. Nekje se pojavljajo informacije, da bo občina to plačala. Občina tega ne more plačati, ker bom jutri dobil na glavo Računsko sodišče," pravi Mlekuž in dodaja, da upa, da bo zahteva za sodno varstvo zadosten razlog, "ker tu tudi piše, kje ti ljudje živijo, koliko je njihova plača. Povprečna plača 19 evrov, 25 evrov in še v življenju niso videli 500 evrov." V zahtevi za sodno varstvo so natančno razložili tudi večurno dogajanje v petek.

Mlekuž, ki je zaradi zapleta odpovedal dopust, upa, da bodo na sodišču upoštevali olajševalne okoliščine in da bo na koncu prevladal razum.

Sodišče ima za odločitev 48 ur časa

Policijska uprava Nova Goriva je takoj po tem, ko so od bovške občine prejeli zahtevo za sodno varstvo zoper plačilne naloge mladim kubanskim plesalcem, to predala novogoriškemu sodišču. Ta ima 48 ur časa za odločitev, ali bodo morali Kubanci zaradi pozabljenih dokumentov plačati visoko kazen – 500 evrov na osebo oziroma polovičen znesek v osmih dneh – ali bodo plačilne naloge v skupni vrednosti 12.500 evrov razveljavili. Po mnenju bovške občine je šlo namreč za manjši prekršek, saj so potne liste skupaj z veljavnimi vizumi dostavili. V petek so sicer policisti novogoriške postaje za izravnalne ukrepe skupaj s tržno inšpekcijo in finančno upravo izvajali poostren nadzor na Bovškem.

Na novogoriškem okrožnem sodišču so nam potrdili, da bodo zadevo preučili še danes oziroma najpozneje jutri dopoldan. Tako bi mladi Kubanci še lahko ujeli let domov v sredo.

Govekar: Policist ne more odločati z opominom

Policisti novogoriške postaje za izravnalne ukrepe so v okviru petkovega poostrenega nadzora ravnali zakonito in strokovno, je medtem zagotovil vodja Sektorja uniformirane policije Policijske uprave Nova Gorica Evgen Govekar. Toda če so Kubanci pozneje dokumente dostavili, zakaj visoka globa in ne zgolj opozorilo? "Policist na kraju prekrška lahko odloča o tem, ali bo nekomu izrekel globo ali bo nekoga opozoril glede na določila iz Zakona o prekrških. Če gre za hujši prekršek, ki predvideva sankcije, potem lahko to obravnava prekrškovni organ ali pa celo sodišče. Vsekakor pa policist ne more odločati z opominom, opomin za tak prekršek lahko izreče šele sodišče, ko je vložena zahteva za sodno varstvo. Kako se bo odločil, je pa v pristojnosti sodnika. Ne glede na vse polemike in kritike v javnosti so bili policisti strokovni. Pri svojem delu so samostojni in v teh postopkih morajo upoštevati okoliščine konkretnega primera."

Številni turisti s seboj v hribe, na kolo in druge športne dejavnosti ne nosijo osebnih dokumentov. A gre za povsem različne okoliščine, meni Govekar: "Če si nastanjen v Bovcu, potem si tam prijavljen, tu pa je šlo za vstop v Slovenijo brez dokumentov in nahajanje v Republiki Sloveniji brez ustreznih dokumentov. Poudarjam: kot državljani tretjih držav, ki so tudi sicer podvrženi strožjemu viznemu režimu. To smo z naknadnim preverjanjem prek njihovih dokumentov – ko smo jih uspeli dobiti – in prek šengenskega informacijskega sistema tudi naredili. Zakon o tujcih predvideva višino globe, ima pa vsak kršitelj možnost podati zahtevo za sodno varstvo, če meni, da so se v postopku zgodile nepravilnosti ali da je globa previsoka."



Mariša Bizjak, Radio Slovenija; foto: Mojca Dumančič, TV Slovenija