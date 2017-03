Policija pridržala tožilko Kotnikovo, znano iz afere bulmastifi

Tožilstvo obžaluje, da je niso pridržali že prej

29. marec 2017 ob 11:11,

zadnji poseg: 29. marec 2017 ob 13:49

Koper - MMC RTV SLO/STA

Koprski policisti so zaradi suma zlorabe položaja ali uradnih pravic in drugih kaznivih dejanj pridržali tožilko Dragico Kotnik, so potrdili na tožilstvu.

Na vrhovnem državnem tožilstvu so potrdili, da so koprski policisti v Kopru pridržali Kotnikovo. Po njihovih besedah gre za izvršitev ukrepa sodišča, ki ga na vrhovnem državnem tožilstvu pozdravljajo in obžalujejo, da se to ni zgodilo že prej.

Kotnikova je v suspenzu, ki bo trajal do konca kazenskega postopka, so pojasnili. "Kazenski pregon v tej zadevi še ni zastaral, ker zastaranje ni teklo v času, ko se je tožilka izmikala sodišču," so navedli. O tem, koliko časa zastaranje ni teklo, pa bo po njihovih navedbah moralo odločiti sodišče, pred katerim teče kazenski postopek.

Ljubljansko okrajno sodišče je Kotnikovi očitalo, da naj bi novinarjuizročila zaupni dokument v zadevi bulmastifi. Tožilstvo pa Kotnikovi v obtožnem predlogu očita kaznivi dejanji zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, za kar je predviden zapor do enega leta.