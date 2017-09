Poudarki 40-letniku je veterinarska inšpektorica odvzela osem odraslih psov in pet mladičev Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Kriminalisti še preiskujejo, kaj je povzročilo napad psov. Foto: BoBo VIDEO Pretresljiva smrt 71-letn... Sorodne novice 71-letnico do smrti zgrizli pitbuli Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Policisti lastnika psov sumijo mučenja živali

Smrti 71-letnice policisti ne obravnavajo kot kaznivo dejanje

13. september 2017 ob 13:36,

zadnji poseg: 13. september 2017 ob 15:01

Novomeški policisti napad psov, zaradi katerega je umrla 71-letnica, obravnavajo kot dogodek, in ne kot kaznivo dejanje. Lastnika psov, sicer 40-letnega sina umrle ženske, pa sumijo kaznivega dejanja mučenja živali.



Policiste so o dogodku obvestili v torek popoldne, ko jih je poklical občan in jih obvestil o napadu psov. Policisti so se na klic odzvali in skupaj z reševalci prišli na kraj dogodka, kjer so našli poškodovano 71-letnico, ki so jo reševalci prepeljali v novomeško bolnišnico, kjer je nekaj ur pozneje zaradi poškodb umrla.

Žensko so napadli trije psi, ki so bili sicer v lasti njenega 40-letnega sina. Pse so še pred prihodom policistov sosedom uspelo pregnati in zapreti v hišo, policisti pa še preiskujejo, zakaj je pokojnica, ki je živela skupaj s sinom, odšla do psov, ki so bili spuščeni v ograjenem prostoru, in kaj je povzročilo napad. Samega napada za zdaj ne obravnavajo kot kaznivo dejanje.

Lastnik osumljen mučenja

Po podatkih Splošne bolnišnice Novo mesto je 71-letnica umrla zaradi izjemno hudih poškodb, ki so nastale kot posledica številnih pasjih ugrizov. Po začetni nujni oskrbi v reanimacijskem prostoru so ugotovili ugrize po vratu, prsnem košu in okončinah, CT-diagnostika pa je pokazala izjemno hude poškodbe okostja, mehkih tkiv in žil. S tako izjemno hudimi poškodbami oz. posledicami ugrizov domače živali se v novomeški bolnišnici do zdaj še niso srečali, so dodali.

40-letnika so osumili kaznivega dejanja mučenja živali, saj je pse zadrževal v neustreznih prostorih brez svetlobe in v slabih higienskih razmerah. Psi so namreč živeli v lastnih iztrebkih. Policisti so o dogodku obvestili veterinarsko inšpektorico, potem pa so 40-letniku odvzeli osem odraslih psov in pet mladičev. Vse tri pse, ki so napadli 71-letnico, pa bodo evtanazirali. O usodi preostalih se bodo odločili po ugotovitvi vseh okoliščin.

Vsi psi so bili prijavljeni

Lastnik psov sicer ni imel dovoljenja za gojitev psov, pri čemer so bili na posesti poleg njegovih petih psov še trije psi drugih imetnikov, je poudarila direktorica inšpekcije za varno hrano, veterino in varstvo rastlin Andreja Bizjak. Lastnika psov so v preteklosti že obravnavali zaradi neprimerne registracije psov, medtem ko primerov nasilja teh psov v preteklosti niso obravnavali.

Vsi odrasli psi so bili prijavljeni. Pet jih je imel žrtvin sin, dva sta last njegove partnerice, preostali pes pa avstrijske državljanke. Psi v centralnem registru niso bili označeni kot nevarni. Ali je šlo za rejo psov za pasje boje, pa še ugotavljajo, je dejal direktor območnega urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Novo mesto Branko Podpečan.

L. L.