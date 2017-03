Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kovačiča naj bi že izpustili. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Policisti naj bi prišli na dom Fištravčevega svetovalca

Obstaja sum zlorabe položaja

1. marec 2017 ob 14:40

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Mariborski kriminalisti so opravili dve preiskavi stanovanja in drugih prostorov. Po neuradnih informacijah so začasno pridržali in izpustili svetovalca mariborskega župana Marka Kovačiča.



Na Policijski upravi (PU) Maribor so pojasnili, da je zlorabe položaja po njihovih podatkih osumljena ena odgovorna oseba družbe, ki je zlorabila svoj položaj tako, da se je dogovorila s svojim poslovnim partnerjem, da mu bo dobavila blago in v ta namen tudi izstavila ustrezne poslovne listine, čeprav naj bi vedela, da blago ne bo dostavljeno.

Na PU-ju Maribor so ob tem še potrdili, da so v času preiskav eno osebo pridržali, vendar so, ker so današnje dejavnosti kriminalistov v zvezi s tem že končane, pridržanje tudi že odpravili.

Policijske preiskave so po pisanju Večera povezane s časom, ko je imel Kovačič v lasti podjetje Svarog, s katerim naj bi naredil velike dolgove oziroma oškodoval nekaj pravnih in fizičnih oseb pri poslovanju z interaktivnimi tablami. Policisti so sicer zoper zdajšnjega Fištravčevega svetovalca, ki se ga je oprijelo celo ime "župan v senci" že pred časom podali kazensko ovadbo, a je tožilstvo zahtevalo dopolnitve.

A. Č.