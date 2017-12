Policisti ovadili Vurberčana, ki je pripeljal neeksplodirano bombo na svoje dvorišče

Ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti

1. december 2017 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vurberčan, ki je julija z najdbo ameriške letalske bombe pri gradu na Vurberku in njenim premikanjem povzročil velik preplah in močno zapletel njeno onesposobitev, grozi denarna kazen ali do enega leta zapora.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so ga pred dnevi ovadili mariborskemu tožilstvu zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. 41-letniku očitajo, da je z malomarnim in nevarnim ravnanjem izkopa, transporta in ravnanja z neeksplodiranim ubojnim sredstvom povzročil nevarnost za življenje tako sebe in svojih družinskih članov kot tudi okoliških prebivalcev, hkrati je ogrozil premoženje velike vrednosti.

Bombo je našel v bližini doma

41-letnik je okoli 230 kilogramov težko neeksplodirano ameriško letalsko bombo AN-M64 s pomočjo detektorja kovin našel 19. julija v gozdu pod gradom Vürberk, približno 200 metrov od stanovanjske hiše, kjer živi z družino. Nato jo je izkopal in prepeljal na dvorišče svoje stanovanjske hiše.

O njej je pozneje obvestil pristojne službe, ki so takoj sprožile preplah. Postopek onesposobitve bombe je bil zelo zapleten in tvegan, zato so med njegovo izvedbo evakuirali ljudi iz okolice. Deaktivacija bombe je nato tekla po načrtih in brez posledic.

G. C.