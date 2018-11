Policisti po preiskavah bančnikov podali kazenske ovadbe zoper enajsterico

Skupno naj bi pridobili 400 tisoč evrov

28. november 2018 ob 16:22,

zadnji poseg: 28. november 2018 ob 21:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v hišnih preiskavah pod drobnogled vzel bančnike, ki so za pridobivanje poslov oziroma odobritev posojil domnevno zahtevali nedovoljene nagrade. Po do zdaj ugotovljenih informacijah nezakonito pridobljena korist znaša najmanj 400.000 evrov, je pojasnil direktor NPU-ja Darko Majhenič.

Kriminalisti so preiskovali sume kaznivih dejanj sprejemanja in dajanja daril. "Predkazenski postopek smo začeli na podlagi prijave iz meseca marca, ki jo je podal eden izmed oškodovancev," je pojasnil Majhenič, ki je dodal, da so v dozdajšnji preiskavi uporabljali klasične in tudi prikrite preiskovalne ukrepe.

"Posamezniki bančniki so kot protiuslugo za pridobitev posla zahtevali nedovoljeno denarno nagrado v določeni višini deleža posameznega posla," je dejal direktor NPU-ja. Pri tem so od strank zahtevali od 2.000 do 170.000 evrov. "V okviru preiskave obravnavamo pet bančnih osumljencev dveh bank – ene s sedežem v Mariboru in druge s sedežem v Kranju, vendar s poslovalnico na območju Maribora," je dodal.

11 kazenskih ovadb

Po zaključenih preiskavah so policisti podali 11 kazenskih ovadb. Deset zopre znane in eno zoper neznano osebo. Kriminalisti jih sumijo kaznivih dejanj dajanja in sprejemanja daril. Enega osumljenca so privedli k preiskovalnemu sodniku mariborskega okrožnega sodišča.

Večinoma posojila za nakup nepremičnin

V večini preiskovanih primerov je šlo po njegovih besedah za odobravanje posojil za nakup nepremičnin, v dveh primerih pa za prestrukturiranje oz. reprogramiranje finančnih obveznosti dveh gospodarskih družb. Preiskovalci so s kriminalisti več policijskih uprav hišne preiskave na območju Maribora, Kranja in Ljubljane začeli že zgodaj zjutraj. Trenutno poteka še osem hišnih preiskav, od 13 osumljencev jih je še 11 pridržanih.

Po koncu hišnih preiskav bodo preiskovalci začeli pregled in analizo zaseženega dokaznega gradiva. "Zbiranje obvestil in zaslišanja pa bodo pokazala, zoper koliko oseb bomo morebiti predlagana privedba pred preiskovalnega sodnika," je še pojasnil Majhenič. Da pri njih poteka preiskava, so zjutraj potrdili v mariborskem javnem podjetju Snaga, kjer pa so povedali, da ta ni povezana z opravljanjem njihove primarne dejavnosti.

Neuradno: Posojila dajali v hranilnici Lon

Večer navaja neuradne informacije, da naj bi v zvezi s Snago preiskovali domnevno sporno financiranje prenove strehe na osrednji avtobusni postaji, ki jo podjetje upravlja od leta 2012. V ospredju preiskave naj bi bil sum jemanja nedovoljenih daril pri odobritvi posojil. Posojilo za prenovo strehe naj bi po pisanju časopisa pridobili v hranilnici Lon.

L. L.