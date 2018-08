Policisti prijeli 19-letnega Poljaka, ki je z ukradenim vozilom bežal pred policijo

Voznik ukradenega vozila poljskih registrskih tablic je prejšnji ponedeljek uprizoril pravi filmski pobeg, med katerim je namerno zapeljal v enega izmed policijskih avtomobilov, policiji pa je, potem ko je zapustil ukradeno vozilo, ubežal po srečnem naključju. Naletel je namreč na odklenjen avtomobil, ki je bil v pogonu. Med zasledovanjem nepridiprava sta se poškodovala dva koprska policista.

Kot je pojasnil pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dejan Grandič, so že tedaj med zavarovanimi dokazi našli tudi osebne dokumente in bančne kartice osumljenca, 19-letnega državljana Poljske. Italijanski varnostni organi so še istega dne prek nadzornih sistemov zaznali prehod ukradenega opla corse na območje sosednje Italije, slovenske kolege pa obvestili tudi o tem, da so v Gradežu prijeli tujca brez dokumentov, ki je tam v dopoldanskem času ukradel kolo. Po izmenjavi podatkov med policijama so ugotovili, da gre za Poljaka, ki je v Gradežu zapustil ukradeni avtomobil, ukradel kolo in nato z njim nadaljeval pot.

Osumljenec je v koprskih zaporih

Koprski kriminalisti so v torek na koprsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo, sodišče pa je naslednji dan zoper Poljaka izdalo sklep o priporu in na njegovi podlagi tudi evropski priporni nalog. Mladeniča so italijanski organi v sredo predali novogoriškim policistom, ti pa so ga odpeljali v koprske zapore, je navedel Grandič.

Trenutno zoper 19-letnika poteka postopek zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, za kateri je predpisana kazen zapora do petih let, in za kaznivo dejanje velike tatvine, za katero je prav tako predpisana kazen zapora do pet let.

Seznam kaznivih dejanj bo daljši

Kriminalistična preiskava se sicer nadaljuje. Kot je pojasnil Grandič, so med drugim nesporno ugotovili, da je bila škoda, s katero je mladenič sprva bežal pred policisti, 3. avgusta ukradena na Poljskem, registrske tablice, ki so bile nameščene nanjo, pa niso pripadale temu vozilu. "To pomeni, da bomo po pridobitvi vseh podatkov iz tujine našo kazensko ovadbo dopolnili še z novimi kaznivimi dejanji," je dodal pomočnik vodje koprskih kriminalistov.

Od policistov, ki sta se v zasledovanju poškodovala, so enega medtem že izpustili iz bolnišnice, drugega policista, ki je dobil zlome, so medtem operirali in ostaja na nadaljnjem zdravljenju v bolnišnici, njegovo okrevanje pa bo verjetno dolgotrajnejše.

Grandič o motivu ni želel špekulirati, saj mladeniča v postopku niso zaslišali. V Sloveniji ga sicer še niso obravnavali za kazniva dejanja. Je pa Grandič zavrnil, da bi bil mladenič povezan s pretokom ilegalnih prebežnikov. Opla corso, ki ga je 19-letnik med begom ukradel in nato zapustil v Gradežu, pa bodo vrnili lastniku.