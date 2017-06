Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na prehodu za pešce je 22-letni voznik zbil dve peški in pobegnil. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Policisti prijeli 22-letnega voznika, ki je na prehodu zbil dve peški

Zoper storilca bo podana kazenska ovadba

16. junij 2017 ob 16:14

Koper - MMC RTV SLO

Policisti so izsledili voznika, ki je na prehodu za pešce v Čežnarjih zbil dve peški in pobegnil s kraja nesreče. Voznik star 22 let iz Kopra je z namenom prikrivanja sledov avto na popravilo odpeljal v Italijo.

Z zbiranjem obvestil in pozivom javnosti, kar je pomembno pripomoglo pri iskanju storilca, so policisti vozilo izsledili ter voznika prijeli in zaslišali, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo, je sporočila Anita Leskovec s PU Koper.

Spomnimo, da so policisti s Policijske uprave Koper 10. junija ob 21.16 na regionalni cesti v naselju Čežarji obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil voznik osebnega avtomobila znamke Renault scenic, temno sive barve. Voznik je z vozilom trčil v dve peški na prehodu za pešce, pri čemer se je v nesreči ena od njiju huje poškodovala, ena pa lažje. Voznik je, ne da bi nudil pomoč poškodovanim, pobegnil s kraja nesreče.

Prometna nereča je imela velik odmev v javnosti, prosili pa smo vse tudi za pomoč pri zbiranju informacij. Policisti se zahvaljujejo vsem, ki so jim z informacijami pomagali najti pobeglega povzročitelja prometne nesreče.

G. K.