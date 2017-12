Policisti prijeli prevaranta, ki sta kot lažna policista izrekala globe na avtocesti

Prevaranta bodo policisti kazensko ovadili

4. december 2017 ob 16:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policisti so prijeli 48-letnega Ljubljančana in 38-letnega moškega iz Slovenskih Konjic, ki sta na primorski cesti ustavljala voznike in ju globila, češ da so vozili prehitro. Oba bodo ovadili zaradi suma lažnega izdajanja za uradno osebo in suma goljufije.

48-letnega Ljubljančana policisti sumijo, da je novembra na odseku avtoceste Ravbarkomanda-Postojna z dvema utripajočima rdečo-modrima lučema ustavil pred sabo vozeči osebni avtomobil italijanskih registrskih tablic. Nato je pristopil do voznika, se lažno izkazal za policista z neznanim dokumentom in mu očital prekoračitev hitrosti ter za to zahteval globo. Italijan je lažnemu policistu izročil denar, potrdila o plačilu pa ni prejel.

V petek zvečer se je na delu avtoceste Postojna-Razdrto zgodil podoben primer. Nekaj minut zatem, ko je oškodovanec iz Trsta policiji prijavil kaznivo dejanje, so policisti po hitri akciji na avtocesti izsledili osumljenca in ga prejeli. Gre za 38-letnega moškega iz Slovenskih Konjic.

Policija svari pred prevaranti

Ob tem so na koprski policijski upravi opozorili, da zakon o nalogah in pooblastilih policije določa, da se morajo policisti pred policijskim postopkom izkazati s službeno izkaznico, ko opravljajo policijske naloge v civilni obleki. Policist osebi, zoper katero je izvajal policijska pooblastila, na njeno zahtevo na kraju dogodka praviloma pove svoje ime in priimek. Tujcem policist po plačilu globe izda potrdilo, slovenskim državljanom pa plačilni nalog.

Policisti tudi pozivajo vse državljane, ki jih je morebiti v preteklih dneh ustavil lažni policist, naj takoj pokličejo na številko 113 in prijavijo kaznivo dejanje.

L. L.