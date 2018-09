Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sumljiv dogodek se je zgodil na Jesenicah. Foto: BoBo Dodaj v

Policisti za smrt moškega sumijo tri njegove dobre znance

Preiskava še poteka

10. september 2018 ob 12:16

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Gorenjski kriminalisti so v nedeljo na Jesenicah obravnavali sumljivo smrt moškega. Na njegovem truplu so našli znake nasilja. Trije osumljenci so v pridržanju.

Moški je umrl v 24 urah pred obravnavo dogodka, sporočajo gorenjski kriminalisti. Kraj dogodka sta si v nedeljo poleg kriminalistov ogledala tudi dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka. V iskanje osumljencev pa so bili vključeni policijski helikopter in večje število policistov ter kriminalistov.

Trije osumljeni, dva moška in ena ženska, ki so bili s pokojnim dobri znanci, so že od nedelje v 48-urnem policijskem pridržanju. V nadaljevanju preiskave kriminalisti preverjajo vloge posameznikov pri smrti osebe in druge okoliščine dogodka.

Več podatkov bodo lahko sporočili šele po zaključenih aktivnostih kriminalistov.

Al. Ma.