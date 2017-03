Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Povzročitelj nesreče je z avtomobila snel tablice in peš pobegnil neznano kam. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom in peš pobegnil

Z avtomobila je pobegli voznik odstranil registrske tablice

14. marec 2017 ob 21:34

Maribor - MMC RTV SLO

Nekaj pred 19. uro se je zgodila prometna nesreča na avtocesti A1 med Vrholami pri Slovenskih Konjicah in Slovensko Bistrico proti Mariboru, v kateri je en človek umrl, povzročitelj pa je peš pobegnil neznano kam.

Po prvih podatkih je voznik tovornega vozila madžarskih registrskih tablic na odstavnem pasu avtoceste obstal zaradi okvare. Vanj je trčil voznik modrega osebnega avtomobila znamke seat cordoba, celjskega registrskega območja. Voznik tovornega vozila je na kraju nesreče umrl, voznik osebnega avtomobila pa je s svojega vozila snel registrski tablici, avtomobil pustil na kraju nesreče in peš pobegnil neznano kam, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Na kraj prometne nesreče so nemudoma odhiteli delavci Darsa, reševalci, gasilci in policisti, pa tudi dežurna preiskovalna sodnica, ki bo vodila ogled prometne nesreče. Policisti trenutno izvajajo vse potrebne dejavnosti za izsleditev in prijetje pobeglega povzročitelja prometne nesreče.

Policisti prosijo vse očividce in tudi vse druge, ki bi kar koli vedeli o pobeglem vozniku, da jim to čim prej sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 12 00. Ker gre za prometno nesrečo z najhujšimi posledicami, bo vsako obvestilo dobrodošlo. Poziv pa velja tudi pobeglemu vozniku, da se sam javi policiji ali vrne na kraj prometne nesreče, so še sporočili policisti.

K. G.