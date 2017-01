Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V garažah LPP-ja sta zagorela dva avtobusa. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Požar v garažah ljubljanskega LPP-ja, več avtobusov v plamenih

Policisti obvestila še zbirajo

13. januar 2017 ob 14:12,

zadnji poseg: 13. januar 2017 ob 14:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekaj po 13. uri so bili na Policijski upravi Ljubljana obveščeni, da je zagorelo v garažah Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Trenutno gasilci ogenj še gasijo.

V delavnici je zagorel električni avtobus, požar pa se je nato hitro razširil na stavbo in še dva avtobusa. V požaru po do zdaj znanih podatkih ni bil nihče poškodovan, je znano po prvih zbranih obvestilih, so sporočili s PU Ljubljana. Policisti so kraj zavarovali, ko bo ogenj pogašen, pa bodo začeli ogled samega kraja požara in ugotavljati vzrok.

G. K.