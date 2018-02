Požar v Mercatorju povzročila okvara osebnega avtomobila

Gorelo je v podzemni garaži trgovskega centra v Šiški

13. februar 2018 ob 14:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

V garaži hipermarketa Mercator v Šiški je zagorelo zaradi tehnične okvare v motorju osebnega avtomobila Opel Astra, so po zaključenem ogledu na mestu požara sporočili kriminalisti in policisti s PU Ljubljana.

Dogodek tako nima znakov kaznivega dejanja, na vozilu pa je nastalo za okoli 1000 evrov škode. Osebni avtomobil, ki je zagorel, je bil parkiran v drugi etaži garaže. Zaradi gostega dima so gasilci evakuirali garažno hišo in nekatere zadimljene predele nakupovalnega centra, med intervencijo pa se je poškodoval en gasilec.

Nato pa je zjutraj okoli 4.30 zagorelo še plužno vozilo na parkirišču istega Mercatorjevega nakupovalnega centra. Vozilo so gasilci pogasili. Policisti in kriminalisti točnega vzroka požara niso odkrili, najverjetneje pa je prišlo do kratkega stika, zaradi česar je traktor zgorel, nastalo pa je za kar 20.000 evrov škode. Kljub nenavadnemu naključju naj bi šlo v obeh primerih za nesrečo.

La. Da.