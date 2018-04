Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 38 glasov Ocenite to novico! Policisti so zjutraj prijeli sedem tujcev, ki so nezakonito prečkali mejo na Kolpi. Foto: BoBo Dodaj v

Pri nezakonitem prečkanju meje v Kolpi utonil prebežnik

Na truplu ni bilo znakov nasilja

30. april 2018 ob 13:58

Črnomelj - MMC RTV SLO, STA

Policisti so zjutraj v črnomaljski občini prijeli sedem tujcev, domnevno državljanov Alžirije, ki so čez Kolpo nezakonito prestopili državno mejo. Zaradi suma, da je bila v skupini še ena oseba, ki ji reke ni uspelo preplavati, so gasilci s čolnom pregledali Kolpo in v Spodnji Preloki našli utopljeno osebo.

Na truplu ni bilo ugotovljenih znakov nasilja, zdravnica pa je za pokojnega odredila sanitarno obdukcijo. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem identitete osebe, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

