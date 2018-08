Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jez na reki Vipavi v Renčah. Fotografija je nastala pred leti. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Pri Renčah v reki Vipavi našli moško truplo

Znakov nasilja ni bilo

16. avgust 2018 ob 18:30

Renče - MMC RTV SLO, STA

Naključni mimoidoči je popoldne v reki Vipavi, približno dva metra od jezu v bližini Renč, opazil negibno osebo. Skušal jo je oživiti, a neuspešno.

Mimoidoči je negibno osebo v vodi opazil okoli 15. ure. Takoj je skočil v vodo, moškega, ki ni kazal znakov življenja, potegnil do jeza in ga začel oživljati. Na kraj dogodka so kmalu prispeli tudi reševalci, ki so nadaljevali z oživljanjem, a so bili neuspešni. Zdravnica je lahko tako na kraju le potrdila smrt, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Pri pregledu pokojnega niso ugotovili znakov nasilja, odrejena pa je bila sanitarna obdukcija na pristojnem Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, kjer bodo ugotovili natančen vzrok smrti. Policija je v identifikacijskem postopku ugotovila, da je pokojni 65-letnik z območja upravne enote Nova Gorica.

Al. Ma.