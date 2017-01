Prijeli 38-letnega roparja, osumljenega več ropov in tatvin

Oropal naj bi dva bencinska servisa in recepcijo hotela

31. januar 2017 ob 15:36

Celje - MMC RTV SLO/STA

Celjski policisti so prejšnji teden prijeli Celjana, stara 33 in 38 let, ki sta osumljena dveh tatvin v trgovini, 38-letnik pa je poleg tega osumljen še ropa dveh bencinskih servisov in recepcije hotela.

S Policijske uprave Celje so sporočili, da 38-letnika sumijo, da je 13. januarja v večernih urah oborožen in zamaskiran vstopil v prostore bencinskega servisa na Mariborski cesti v Celju, zagrozil zaposlenemu ter zahteval denar, s plenom pa nato peš pobegnil v smeri bližnje avtohiše. Na podoben način je dva dni pozneje izvedel rop še na bencinskem servisu na Dečkovi ulici v Celju, kjer je z manjšo količino gotovine peš pobegnil proti IV. osnovni šoli.

Omenjenega moškega sumijo tudi, da je 22. januarja zamaskiran in oborožen vstopil v hotelsko recepcijo na Krekovem trgu v Celju in od zaposlenega zahteval denar ter nato z denarjem pobegnil proti Razlagovi ulici.

V sostorilstvu z 32-letnim Celjanom pa je izvedel še dve veliki tatvini v trgovini na Mariborski cesti. 19. januarja sta namreč ukradla šest usnjenih jaken tako, da si je vsak v garderobi pod svoja oblačila oblekel tri jakne, a so tatvino ob njunem odhodu opazile trgovke, potrdili pa so jo tudi posnetki videonadzornih kamer. Moška sta na podoben način nameravala pet jaken ukrasti tudi 24. januarja, a ju je zalotil varnostnik in sta jakne vrnila. Odgovorni v trgovini pa so nato podali predlog za pregon kaznivega dejanja.

Celjski policisti so obema osumljenima odvzeli prostost in ju s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, ki je za starejšega hudodelca odredil pripor.

G. K.